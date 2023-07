„Na pohár se těšíme ale těšíme, a to z více důvodů,“ řekl Petr Koubus, místopředseda a manažer turnovského týmu.

Před letní přípravou nahradil Tomáše Noska na trenérské lavici zkušený praktik Josef Petřík starší, a i to je jedna z věcí, která prestiž sobotního zápasu s výkopem v 17.00, umocňuje.

„Ano, náš trenér Josef Petřík se vrací do míst, která dobře zná, protože v Chrastavě působil,“ připomněl Koubus.

Půjde o zajímavou konfrontaci, že?

Těšíme se na kvalitní hřiště a na dobrou diváckou kulisu.

Co od soupeře očekáváte?

Podle informací, které máme, bude Chrastava patřit po postupu k favoritům krajského přeboru. Víme, že má kvalitní tým a že nás nečeká nic snadného.

Pohárový půltucet míří do předkola. MOL Cup nabídne derby i bitvy rivalů

Na koho můžete v případě postupu do 1. kola MOL Cupu narazit?Na českolipský Arsenal, a to by bylo taky hodně zajímavé.

Bude mít Josef Petřík k dispozici v Chrastavě kompletní kádr?

Kompletní nebudeme, k dnešní době patří, že se s absencemi několika hráčů budeme muset vypořádat.

Příprava probíhá podle plánu?

Myslím, že ano, ale až první mistrovské zápasy nám ukáží, nakolik se nám opravdu podařila nebo ne.

Tomáš Nosek, který vedl A mužstvo na jaře, v klubu definitivně skončil?

Ano, z osobních důvodů.