„Přijel k nám houževnatý tým, nováček v divizi. Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme a soustředili jsme se spíš na vlastní výkon,“ řekl k utkání Josef Petřík mladší, jenž před sezonou na postu kouče nahradil končícího Petra Myslivce.

Slovan první vystoupení po pádu z třetí ligy zvládl, duel ve finále rozhodla vlastní branka hostujícího Davida Váchy z konce prvního poločasu.

„Ten se odehrával celkově v naší režii, měli jsme ho pod kontrolou, bohužel jsme vstřelili jen jednu branku, která byla vlastní. Neproměnili jsme pokutový kop Varfolomejevem, chvíli předtím jsme si vytvořili tři čtyři gólové příležitosti, nastřelili jsme dokonce tyčku. Bylo to složité dobývání, soupeř bránil houževnatě v deseti lidech prakticky na své půlce. Snažili jsme se tam dostat, což se nám celkem dařilo, jenom nám chyběl klid ve finální fázi,“ uvedl v hodnocení pro klubový web Petřík.

A jak viděl druhý poločas? „Ve druhé půli jsme mysleli, že pomalu odejdou soupeři síly, soustředili jsme se na prvních deset minut, chtěli jsme uhrát nulu vzadu s tím, že se budou v otevřené defenzivě soupeře otevírat vrátka. To se také stalo, ale poměrně dost jsme kazili. Místo toho, abychom zkracovali hřiště, sbírali odražené balony a hráli jednoduše, musel nás během druhé půle při šancích soupeře podržet gólman Pešl.

Právě gólman Lukáš Pešl byl jedním z hrdinů liberecké rezervy, která začala sezonu s nulou.V útoku nastoupil forvard Vojtěch Hadaščok, jenž se během léta vrátil do Liberce po působení v Přepeřích.

Petřík byl za tříbodový start rád. „Možná vzhledem k první půli by to bylo zasloužené vítězství, z pohledu druhé těžko říct. Strašně si vážíme třech bodů, jde o vítězný vstup do sezony, nedostali jsme gól. Určitě je před námi velký prostor pro zlepšení, ale řekl bych, že se kluci postupně v zápasech zlepšovat budou,“ dodal trenér Slovanu Liberec B.