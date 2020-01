Jiří Štajner naskočil do přípravy Arsenalu a dokonce už prubl i zápasové vytížení. Právě majitel sedmatřiceti reprezentačních startů se má na jaře stát základním stavebním kamenem cíle, kterým je záchrana České Lípy v divizi. Pracovat už „Štajny“ začal, Arsenal vsadil na duo Hřídel – Štajner. Chrastava ovšem bývalého hráče Hannoveru či Liberce pustit nechce. Sám Jiří Štajner je však rozhodnutý. V Chrastavě rozhodně zůstat nehodlá.

„Já mám jasno. Jsem v České Lípě a chci za ni hrát. Ale naskytly se problémy, je to v řešení. Chrastava si řekla za můj přestup peníze, což mi nepřijde fér. Já sám do Chrastavy přišel zadarmo, přišlo by mi tedy spravedlivé, kdybych zadarmo i odešel. Za Spartak hrát nechci a už bych za něj ani nehrál, takže se situace hrotí trochu zbytečně,“ řekl Deníku v pátek ráno Jiří Štajner.

Věc okomentoval i vedoucí A-týmu České Lípy Josef Košta: „Musíme se nějak domluvit a najít nějaký kompromis. Máme čas do března, samozřejmě ale chceme mít jasno co nejrychleji. Vidím to tak, že se Chrastava po odchodu Jirky Štajnera bojí, aby se jim to tam nerozpadlo celé.“

Spartak se k situaci zatím nevyjádřil, klub prý Deníku poskytne informaci později. Přestupové okno je otevřené od 1. ledna. Pro Arsenal startuje divize 7. března, Chrastava startuje krajský přebor 21. března. Okolnosti přestupu Jiřího Štajnera budeme nadále sledovat.