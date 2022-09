O ty se postaral Maxmilián Jiří Kytka, Ivan Varfolomejev a Justen Kranthove. Soupeř ani na jednu z tref nedokázal zareagovat a Slovan dokráčel k pohodlné výhře 5:0, čímž prodloužil vítěznou šňůru na pět duelů.

„Byli jsme posíleni o čtyři hráči do pole a gólmana z A-týmu, což je o trochu víc, než jsme zvyklí. Myslím si, že se to celkem projevilo i na naší hře, na druhou stranu musím říct, že k nám konečně přijel soupeř, který chtěl hrát fotbal a jen nebránil. Čáslav nás chtěla vysoko napadat, což se jí moc nedařilo, ale fotbal to nebyl rozhodně jen do plných. Náš největší problém je stále ten, že proměníme až čtvrtou nebo pátou gólovou příležitost, tentokrát jsme však v podstatě po první brance jsme záhy přidali druhou. Zápas jsme prakticky neustále kontrolovali, byli jsme jednoznačně lepší a mám radost, že mají výkony vzestupnou tendenci a že jsme to tentokrát zvládli bez nervů výsledkově i slušně herně. Klukům patří dík za předvedený výkon, chuť do hry i další zvládnuté utkání,“ pochvaloval si Josef Petřík, kouč Liberce B.

„Domácí vyhráli zaslouženě,“ přiznal trenér hostujícího celku Jakub Svoboda. „V prvním poločase nás Liberec zatlačil do hlubokého bloku a my jsme přežili několik jeho situací. Za stavu nula nula těsně vedle mířil Vančura a po něm Vilím. Nic dalšího jsme už ale neměli. Když už to vypadalo, že první půle skončí bez branek, tak nám propadl míč a domácí šli do vedení. Aby toho nebylo málo, přidali hned druhý gól. V současné době se pereme se špatným psychickým stavem hráčů, takže se nám ve druhém poločase nepracovalo dobře,“ pokračoval Svoboda.

„Udělali jsme změny v sestavě i rozestavení, to přineslo efekt asi na patnáct minut. Definitivně rozhodla hrubka stopera, který domácím namazal na tři nula. V našem mentálním mentálním rozpoložení jsme už nemohli nic dělat. Navíc domácí nám nic nedarovali do poslední minuty,“ uvedl čáslavský kouč. „Musíme to přijmout a do dalšího zápasu zapracovat hlavně na psychice hráčů,“ má jasno Svoboda.

FC Slovan Liberec B - FK Čáslav 5:0 (2:0)

Branky: 42. Polyák, 45. Polyák, 60. Kytka, 71. Varfolomejev, 74. Kranthove. Rozhodčí: Trojan – Linhart, Pánek. ŽK: 45. Vančura, 88. Slavík. Diváci 152.

Liberec B: Stejskal – Winkler (74. Holub), Fukala, Černický (65. Horňáček), Juzvak – Varfolomejev, Purzitidis – Lupoměský, Polyák, Kytka (72. Kranthove) – Hadaščok (65. Valenta)