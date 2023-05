Liberecká rezerva se drží na vítězné vlně i na prvním místě fotbalové divize. Důkazem je sedmá jarní výhra v řadě. V nedělním domácím utkání 23. kola splnila roli favorita a poslední Dvůr Králové porazila rozdílem dvou tříd 7:0. Rozhodnuto bylo už v prvním poločase.

Liberec B vyhrál v divizi už sedmý zápas v řadě. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

"O motivaci jsme měli postaráno, neboť Dvůr Králové byl jediný soupeř, který nás zatím v soutěži porazil. Na podzim jsme u nich sehráli nešťastný zápas, jejich úspěch byl dost náhodný, my do nich bušili, ale nedali gól. I u nás do stavu 1:0 stáli v bloku a my hledali cestu, jak se do jejich obrany dostat. Po čtvrthodině jsme dali první gól a bylo de facto rozhodnuto," řekl trenér liberecké rezervy Josef Petřík mladší.

Jeho tým vyhrál 7:0, avšak kouč mužstvo pochválil i za práci v defenzivě. "Kluci k tomu přistoupili zodpovědně. Po čtyřech zápasech, kdy jme měli dost hráčů z A mužstva, jsme se vrátili k té naší klasické sestavě, nastoupili i ti, kteří poslední zápasy moc nehráli a vzali to za správný konec. Podali bojovný výkon, hráli s chutí," dodal spokojený Petřík.