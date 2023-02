„Parametry splnil pouze první poločas, kdy jsme byli aktivnější na míči. Soupeře jsme občas dostávali pod tlak, ale neměli jsme tam žádné velké šance. První gól jsme si dali víceméně bohužel sami. Druhá půle byla úplně o něčem jiném. Nemůžeme mluvit o fotbale, byli jsme pomalí s míčem. Co mne nejvíce vadí je to, že jsme prohrávali souboje s někdy i o pět let mladšími hráči. Byli jsme na ně moc hodní," zlobil se Martin Jánošík, kouč České Lípy.