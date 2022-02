„Přeji České Lípě hodně štěstí a budu jim držet palce. Ale teď hraji za Neratovicea doufám, že postoupíme do třetí ligy,“ hlásí fotbalista, který kdysi byl v kádru druholigového Varnsdorfu.

Davide, proč jste se rozhodl přestoupit z Lípy do Neratovic?

Nějak sem cítil, že potřebuji změnu. Ozvaly se právě Neratovice. Hledaly útočníka v boji o postup. Přestup mi od začátku dával smysl. Bylo to těžké rozhodnutí, protože jsem si k Lípě vytvořil určitý vztah. Na druhou stranu jsem tak nějak cítil, že České Lípě už nemám co nabídnout. Každopádně jsem Arsenalu vděčný, že mě zase vytáhli zase do velkého fotbalu.

Před rokem jsem měl pomoct k záchraně. Teď to vypadá na postup, směje se Halbich

Jak se k vašemu rozhodnutí postavil trenér a vedení českolipského fotbalu?

Chtěli mě udržet. Jelikož jsem ale kmenový hráč TJ Dynamo Lindava, tak bylo rozhodnutí na mě samotném. Vedení i trenér mi po přestupu řekli, že dveře mám v Arsenalu kdykoliv otevřené. Doufám, že se za nějaký čas budu moc vrátit.

Je to tedy zvláštní situace. Česká Lípa chce postoupit a její nejlepší střelec přestoupí k lídrovi divize. Zvláštní situace, viďte?

Určitě! Je to nepříjemná situace, ale to je prostě fotbal. Teď hrají v Neratovicích, takže budu dělat maximum proto, abychom porazili každý tým a dotáhli dobře rozjetou soutěž do postupového konce. Na druhou stranu přeju Arsenalu hodně štěstí a budu jim držet palce

Koukal jsem na rozpis jarní části. S Českou Lípou se utkáte v posledním kole u Ploučnice!

No, doufám že to už budeme mít už postup v kapse a já dostanu volno. S pár klukama se vidím skoro každý víkend, takže už proběhlo nějaké hecování.

Čtyři góly v divizi, čtyři v okresu. Snad jsem protrhnul neformu, říká Halbich

Nebude pro vás problém dojíždění?

Pracuji v Mladé Boleslavi, takže to dojíždění není až tak hrozné. Navíc jezdíme ve více lidech, takže se všechno tohle cestování snáší lépe.

Máte přehled, kdo dával na podzim branky za Neratovice?

Paradoxně se tam více prosazovali obránci. I proto mě oslovili, že hledají gólového útočníka. Doufám, že splním to, co se ode mě čeká a nastřílím alespoň stejně gólů, jako v Lípě.

Vaše neratovická mise by měla tedy končit postupem do třetí ligy?

Přesně! Dříve jsem už třetí ligu hrával, ale moc jsem si toho tehdy nevážil. Teď, co jsem starší, mám touhu prostě něco v ČFL dokázat. Doufám, že to vyjde a příští rok budeme konkurovat rezervám ligových týmů. Pro mě by to navíc byla taková pohádka – z okresu do třetí ligy.