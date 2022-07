V jeho týmu bude hrajícím asistentem bývalý hráč Slovanu a mistr ligy z roku 2012 Vojtěch Hadaščok, o čemž Deník informoval už v minulém týdnu. I on se do Liberce stěhuje z nedalekých Přepeří. Trenérem brankářů se stal Miroslav Samoel, který zatím působil u žákovských týmů liberecké akademie a u ženského áčka Slovanu.

"Z pozice trenéra B mužstva bych měl spolupracovat jak s A týmem, tak s akademií. Komunikaci s trenérem Kozlem si už teď musím pochvalovat. Je otevřený, mluví se mnou o hodně věcech, ať u co se týče herního systému, tak jednotlivých hráčů,“ ocenil Petřík spolupráci s novým trenérským kolegou Lubošem Kozlem.

B tým Slovanu zahájil letní přípravu už ve čtvrtek 7. července, hráči se v těchto dnech chystají v domácích podmínkách. První přípravný zápas odehrají svěřenci trenéra Petříka ve středu 13. července proti Slavii Praha B v Nymburku. Po dalších čtyřech přípravných duelech přijde o prvním srpnovém víkendu na řadu úvodní kolo ve čtvrté nejvyšší soutěži - proti Chrudimi B.

Rezerva předtím sehraje přípravné duely vesměs mimo Liberec. Pojede do Nymburka, Sosnové, Varnsdorfu, Kolína a až poslední červencový víkend nastoupí na Městském stadionu v generálce na divizi proti německému protivníkovi FC Oberlausitz Neugersdorf.

Petřík se na novou výzvu těší. „Příprava, která se dávala dohromady ještě před mým nástupem, běží podle plánu, jen nám odpadl zápas s Varnsdorfem, neboť on jede na pět dní do Rakouska. Náhradního soupeře hledáme. Řešíme kádr, pendlujeme mezi stadionem U Nisy a Městským stadionem. Nebude nám ani vadit cestování za zápasy. Bude to pro mě trochu odlišná práce, protože v Přepeřích jsem kromě trénování musel zařizovat i hodně věcí okolo chodu klubu a shánět si i hráče. Ti byli už většinou zkušenější,“ uvedl.

V Liberci chce vychovat z mladých hráčů fotbalisty pro první ligu. „Ano, to je hlavním cílem béčka. A to mě také láká. Pro mě osobně je to návrat domů, většinu lidí v klubu znám a cítím se tu jako doma,“ dodal Petřík, sám odchovanec klubu..

ROZPIS PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ:

13. 7., 10:30 Slavia Praha B - Slovan B (Nymburk)

15. 7., 17:30 Arsenal Česká Lípa - Slovan B (Sosnová)

20. 7., 11:00 FK Varnsdorf - Slovan B (Varnsdorf) - zápas se neodehraje, Liberec soupeře hledá

27. 7., 17:30 FK Kolín - Slovan B (Kolín)

30. 7., 10:15 Slovan B - FC Oberlausitz Neugersdorf (Městský stadion)

ÚČASTNÍCI DIVIZE SK. C 2022/2023:

FC Slovan Liberec B

TJ Dvůr Králové

FC Hlinsko

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

SK Benátky nad Jizerou

FK Turnov

TJ Velké Hamry

FK Náchod

MFK Chrudim B

SK Vysoké Mýto

FK Brandýs nad Labem

MFK Trutnov

FK Čáslav

FK Letohrad

RMSK Cidlina Nový Bydžov

FK Dobrovice