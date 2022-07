Na novou výzvu se těší. „Bude to pro mě trochu odlišná práce, protože v Přepeřích jsem kromě trénování musel zařizovat i hodně věcí okolo chodu klubu a shánět si i hráče. Ti byli už většinou zkušenější. Tady půjde spíš o to vychovat z mladých hráčů fotbalisty pro první ligu, což je hlavním cílem béčka. A to mě také láká. Pro mě osobně je to návrat domů, většinu lidí v klubu znám a cítím se tu jako doma,“ vyznal se Petřík.

Jeho realizační tým bude představen na startu letní přípravy, kterou Slovan Liberec B zahájí už ve čtvrtek 7. července. První zápas v divizní skupině C sehraje mužstvo doma 6. srprna proti chrudimské rezervě.