„Soupeř duel snad nechtěl ani remizovat, nijak extrémně nás nenapadal. Bohužel jsme se v 86. minutě pustili do jednoho dobrodružství, stoperovi vypíchli balón a dva soupeři šli sami na bránu, což proměnili. Dvě obrovské chyby nás takto stály body, stalo se přesně to, co jsme nechtěli. Chtěli jsme dobře začít, udržet si náskok a mít soupeře pod tlakem. My jsme ovšem ztratili, druhé Hlinsko získalo, tudíž to vypadá, že to bude boj do posledního kola,“ řekl smutný liberecký trenér Josef Petřík, jehož tým přišel o body těsně před koncem.