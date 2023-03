Fotbalisté českolipského Arsenalu prokázali v divizní skupině B na půdě Štětí roli favorita (3:0), ve skupině C kraluje rezerva libereckého prvoligového Slovanu. Ta vyhrála 2:0 v utkání 18. kola na hřišti posledního Brandýsa nad Labem.

Fotbalisté České Lípy (v modrém) vyhráli ve Štětí 3:0 a dál vedou divizní skupinu B. Ve skupině C je první Liberec B. Foto: Jaroslav Marek | Foto: Deník/ Redakce

Liberecká rezerva prvoligového Slovanu vyhrála na těžkém terénu posledního Brandýsu nad Labem a potvrdila první místo tabulky. O hostující branky se postarali ve 27. minutě Juzvak, pojistku přidal čtvrt hodiny před kncem Hudák.

„Byl to pro nás nesmírně složitý zápas. Byť hrál první s posledním týmem tabulky, domácí vydatně v zimě posílili. Přišlo pět šest hráčů z třetí ligy, takže mají úplně jiný tým, který podle mě neodpovídá jejich postavení v tabulce,“ řekl trenér liberecké rezervy Josef Petřík.

„Po čtyřech měsících jsme se sice poprvé ocitli na trávě, musím ale říct, že byl terén katastrofální. Spíš se hrálo na písku, kde sem tam byla tráva. Kombinační fotbal se hrát nedal, čímž jsme ztratili největší plus, který jsme chtěli mít. Chceme v každém utkání hrát kombinačně, po zemi, na větší množství přihrávek a dostat se k bráně postupným útokem. Museli jsme hru výrazně zjednodušit, hodně nás uklidnila první branka, škoda, že druhá nepřišla dřív, protože jsme během druhé půle měli nějaké samostatné úniky, gólové příležitosti, ale druhou branku jsme dali až v 73. minutě. Mohlo být rozhodnuto mnohem dřív, na druhou stranu měl soupeř hodně standardních situací, do kterých chodil i v sedmi lidech. Chvála klukům, že to zodpovědně odbránili, dohráli to a bojovali a makali jeden za druhého směrem dozadu. Zasloužená výhra, která hodně bolela, ale radujeme se z ní,“ uvedl Petřík.

Divize C, 18. kolo:

FK Brandýs n. L. – FC Slovan Liberec B 0:2 (0:1)

Branky: 27. Juzvak, 73. Hudák. Rozhodčí: Vitvar – Matula, Jiříček. ŽK: 58. Malák, 67. Hrčka, 85. Braborec – 56. Govaers, 84. Daněk. Diváci: 195.

Brandýs n. L.: Karmazín – Braborec, Malák, Vojtěšek, Hrčka (67. Šára), Studecký, Gebert, Folwarczny, Dosoudil (64. Svoboda), Prokop (59. Bárta), Malák (64. Majer).

Liberec B: Pešl – Winkler (90 +2. Holub), Horňáček, Daněk, Lupoměský (67. Šolc), Juzvak (46. Ješeta), Michal (46. Lexa), Govaers, Valenta (86. Kop), Hudák, Hadaščok.