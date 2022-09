„Celý zápas jsme dominovali, navíc jsme dávali branky po krásných kombinačních akcích. Řekl bych, že si takovou hru představujeme. Hráči do puntíku splnili, co jsme chtěli. Mohli jsme také brzo prostřídat. Velmi kvalitní a nápaditý výkon v pohybu a bezproblémové vítězství,“ lebedil si Josef Petřík ml., kouč FC Slovan Liberec B.

Turnov zejména díky mizerné první půli, kterou prohrál 0:3, nestačil 1:3 v Hlinsku.

Pomohou i obránci z Afriky, už podepsali

Nigerijští mladí fotbaloví obránci David Jaja a Daniel Uchenna, kteří se v posledních týdnech zapojili do přípravy s libereckým divizním B-mužstvem, podepsali ve Slovanu profesionální smlouvy. Prošli mládežnickou akademií Rosario Superstars Academy. Oba už budou moct naskočit do soutěžních zápasů našeho rezervního týmu.

„V Liberci jsme už třetí týden, zvykáme si na odlišné prostředí, ale všichni nám tu s adaptací pomáhají a jsou k nám vstřícní. Jsme připravení naskočit do zápasů,“ uvedl 19letý urostlý stoper David Jaja.

Nadšený je i o rok mladší levý bek Daniel Uchenna. „Jsem šťastný, že tu můžu být. Rád bych se do budoucna prosadil do A-týmu a reprezentoval Slovan Liberec na prvoligové úrovni. Budu dělat vše pro to, abych to zvládnul,“ slíbil borec, jenž pomohl jako střídající hráč k sobotní výhře 7:0 nad Letohradem.

FK Letohrad - FC Slovan Liberec B 0:7 (0:4)

Branky: 3. Málek, 28. Hadaščok, 34. Kytka, 40. Polyák, 60. Šolc, 63. Polyák, 74. Polyák. Rozhodčí: Rychtár – Vitvar, Stieber. ŽK: 14. Kail, 20. Nágl – 44. Černický. ČK: 54. Chládek, 74. Martinovský. Diváci: 160.

Liberec B: Pešl - Winkler, Horňáček, Černický (58. Šolc), Daněk – Polyák – Lupoměský (58. Holub), Hudák, Málek (70. Uchenna), Kytka (70. Lexa) – Hadaščok (46. Valenta)