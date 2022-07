„Pro nás to byl dobrý zápas v tom, že jsme doposud nastupovali proti papírově silnějším soupeřům a dnes jsme hráli s týmem z nižší soutěže. Byla to pro nás dobrá konfrontace. Zápas nám ukázal, že se v koncovce musíme ještě zlepšit. Měli jsme tam spousta šancí, které jsme buď nedotáhli do konce nebo je neproměnili. První poločas byl sice pouze 1:0, ale bylo to hlavně o neproměněných šancích. V druhé půli jsme naši převahu zúročili. Se zápasem jsem spokojen, ale stále máme na čem pracovat,“ má jasno Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.