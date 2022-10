„Vítězství, tři body. Zvládli jsme začátek, gól jsme dali po krásné akci. Pak jsme trošičku vyklidili pole, soupeř byl velmi kvalitní, naštěstí jsme ho nepustili do nějakých vyložených šancí. V obraně jsme si to dobře pohlídali, i když nějaké náznaky tam byly. Důležité je, že jsme neinkasovali. Škoda, že jsme neproměnili ještě jednu šanci, závěr mohl být klidnější,“ hodnotil utkání Martin Jánošík, kouč České Lípy.

První místo v divizní skupině C potvrdila rezerva Slovanu Liberec, která porazila v té době druhé Hlinsko 5:0 a nechala zapomenout na týden staré jediné zaváhání v soutěži, nyní vede tabulku o pět bodů před Benátkami nad Jizerou. „Se silným soupeřem roste chuť, motivace a koncentrace. Přijel největší konkurent a my jsme zápas odehráli zodpovědně od brankáře až po útočníka a rozhodli jsme už třemi trefami v prvním poločase. Jednu šanci chytil brankář Stejskal, ale jinak jsme zápas měli pod kontrolou a vyhráli zaslouženě,“ řekl Josef Petřík mladší, trenér Slovanu Liberec B.

Velké Hamry na domácím hřišti podlehly kvalitnímu soupeři z Benátek nad Jizerou 0:2. „Tentokrát jsme prohráli zaslouženě, protože jsme narazili na velice kvalitní tým. Rozhodující moment přišel hned na začátku zápasu. Měli jsme během deseti minut dvě šance, které jsme ale nevyužili. Naopak na konci prvního poločasu jsme dostali zbytečný gól,“ hodnotil první dějství Zdeněk Bryscejn, kouč Velkých Hamrů.

„Ve druhém poločase jsme byli častěji na míči. Hráli jsme hodně odvážně, jen na tři obránce. Soupeř dobře bránil, byl organizovaný, hodně útočný. Dneska to byla naše zasloužená prohra. Ale kluci pracovali do poslední minuty. Prostě jsme tentokrát narazili na kvalitu. A když nedáme góly, tak se nedá nic dělat. Mrzí nás, že teď máme sérii tří zápasů bez vítězství. V příštím zápase už to ale bude z naší strany dobré. Jedeme do Turnova. A tomu se teď daří. Bereme každý zápas tak, že se v něm hraje o tři body a ty mají všude stejnou hodnotu,“ dodal Bryscejn.

V souboji tabulkových sousedů a zároveň nováčků vyzval v neděli odpoledne Turnov na domácím hřišti Dobrovice. Zápas skončil remízou 1:1. „Dali jsme si hned ve druhé minutě vlastní branku. Výkon v prvním poločase nebyl z naší strany dobrý. Musel jsem udělat bouřku v kabině jen tak lehkou, velkou nedělám. Druhý poločas už byl lepší. Ale i tak mohl dát soupeř už v prvním poločase čtyři branky. Kdyby to bylo 4:0 pro Dobrovice, tak by se nebylo čemu divit. Měly stoprocentní šance. Jsem spokojený s bodovým ziskem, ale chtěl bych nás vidět hrát ještě trochu jinak. Dnes byl ale těžký terén, za mne až neregulérní. Teď hrajeme derby s Velkými Hamry,“ řekl kouč Turnova Tomáš Nosek.