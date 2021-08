Rezerva Teplic se na úvodní duel nové sezony posílila o několik nevytížených hráčů áčka. V Přepeřích tak na hřiště vyběhli v základní sestavě Němeček, Krunert, Hasil, Kodad a Švanda. Chyběl zraněný veterán Rezek, druhý zkušený matador Ljevaković navlékl kapitánskou pásku.

A byl to právě Admir Ljevaković, kdo v zajímavém a na branky bohatém duelu ve čtvrté minutě nastavení zleva přesně nacentroval před branku domácího celku. Míč našel hlavu Kodada, který se zblízka nemýlil – 3:3. Přepeře měly vítězství na dosah, bojovní „skláři“ ale nakonec zápas zremizovali. A zaslouženě, vždyť v průběhu duelu byli o něco aktivnější. Nažhavení domácí dali dvě branky ze standardních situací. Početné publikum vidělo výborný tempo fotbal, na začátek sezony to bylo skutečně povedené představení od obou týmů.

„Na první zápas to byl fakt super zápas. A ty podmínky k fotbalu… Parádní koberec, diváků plno, rozhodčí pískal dobře,“ pochvaloval si Ljevaković, který nastoupil k mistrovskému duelu od začátku po delší době. „Hodně jsme si to všichni užili. Po vyrovnávající brance za námi na hřiště běžel i trenér, všichni jsme to prožívali. Mám ze zápasu skvělý pocit,“ vykládala teplická legenda.

FK Přepeře - FK Teplice B 3:3 (1:1)

Branky: 18. Martan (PK), 46. Synek, 79. Nesvadba - 40. M. Vachoušek, 58. Vobecký, 90. + 4 Kodad.

Rozhodčí: Lerch - Vrchota, Novotný.

ŽK: 1:2.

Diváci: 400.

FK Teplice B: Nemeček - Hora (81. Kovalčík), Ljevaković (67. Čítek), Hasil, Liška - Švanda, Vobecký, Lukáš, Krunert, Kodad - M. Vachoušek (49. Procházka).