Divizní fotbalisté Arsenalu Česká Lípa zahájili letní přípravu na novou sezonu. Jelikož další divizní ročník startuje už 31. července, není na samotnou přípravu moc času.

Fotbalisté České Lípy zahájili přípravu na nový divizní ročník. | Foto: Jaroslav Marek

„Je to mnohem kratší, než obvykle, museli jsme to všechno upravit. Začali jsme tento týden, pojali jsme to vlastně takovou formou soustředění. V úterý byl jeden trénink, to samé ve středu a ve čtvrtek. V pátek to budou dva, v sobotu dopoledne bude jeden trénink a pak přípravný zápas s Vilémovem,“ prozradil Deníku Martin Jánošík, kouč České Lípy.