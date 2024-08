Tento bod má skoro cenu zlata. „Přepeře jsou hodně kvalitní, vždyť loni sestoupily z ČFL. Hráli jsme s nimi v přípravě a věděli, že nás nečeká nic lehkého. Měly za sebou ale pohárové utkání ve Varnsdorfu a nepostavily proti nám nejsilnější sestavu. Nejspíš chtěly rozložit síly,“ přemýslel nahlas.

Pak už přešel k hodnocení zápasu. „První poločas byl docela vyrovnaný. Přepeře byly více na míči a měly více šancí, my zase naopak hrozili z brejkových situací. Po krásné střele Antima Tomova jsme dokonce vedli 1:0. Soupeř ale chvíli před pauzou srovnal,“ mrzelo Holečka.

Po pauze byl obraz hry podobný. „Ve druhém poločase domácí prostřídali a přišli hráči, kteří normálně nastupují v základní sestavě. Stále byli více na míči a z jednoho útoku dali po centru ze strany gól na 2:1. Vypadalo to s námi zle. Navíc náš kapitán po stažení soupeře, který by šel sám na bránu, dostal červenou kartu a dohrávali jsme v oslabení,“ připomněl předseda jeden ze zásadních momentů utkání.

Nakonec to ale Hrádku vyšlo i v oslabení. „Stále jsme ale zkoušeli napadat a při jedné malé domů, kdy náš hráč dotíral na kapitána Pavlatu, mu balon blbě skočil a místo přihrávky přehodil svého brankáře. Díky tomu jsme slavili nečekaný bod,“ pravil spokojeně.

Do zápasu naskočil za domácí v 60. minutě také exliberecký Tomáš Malinský. „V přípravě byl hodně znát a zatápěl nám. Tentokrát musel hrát do zahuštěné obrany a tolik vidět nebyl. Samozřejmě je na něm ale vidět, že se jedná o nadprůměrného hráče pro tuto soutěž. Nebýt zdravotních problémů, myslím si, že by stále hrál první ligu,“ řekl Holeček na adresu bývalého ligového křídelníka.

Teď čeká jeho celek před domácími fanoušky Vysoké Mýto. „Začátek máme hodně těžký. Turnov skončil loni pátý, Benešov má nadprůměrné mužstvo s hráči s ligovými zkušenostmi. Přepeře jsou zase tým, který sestoupil z třetí ligy a do toho nás čeká Vysoké Mýto, které loni skončilo čtvrté a letos se jim také daří. Opět nás nečeká nic jednoduchého. Musíme dát do zápasu vše a uvidíme, na co to bude stačit,“ uzavřel.