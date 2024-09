„Měli jsme ze soupeře velký respekt, protože loni skončili v divizi čtvrtí a v týdnu před utkáním vyřadili z MOL Cupu druholigovou Chrudim. Na druhou stranu jsme si říkali, že by mohli být po pohárovém souboji unavení a máme šanci uspět,“ nechal nahlédnout Ondřej Holeček do uvažování mužstva před zápasem.

A začátek Hrádku vyšel. „Do utkání jsme vstoupili velice dobře, soupeře zatlačili a dostali se do dvou gólových šancí, které jsme bohužel neproměnili. Naopak hosté udeřili z ojedinělé akce, kdy byl podle nás otočený faul před standardní situací,“ pokrčil předseda rameny.

I v další fázi zápasu platilo otřepané nedáš - dostaneš. „Stále jsme se tlačili dopředu a byli aktivnější. Bohužel těsně před pauzou šel po nedorozumění našich hráčů útočník Mýta sám na bránu. Střílel sice vedle, ale balon se odrazil smolně od nohy obránce do brány. Byla to pro nás studená sprcha,“ přiznal.

Domácí to však nezlomilo. „I do druhé půle jsme vstoupili dobře, jenže jsme opět inkasovali po standardní situaci a bylo prakticky po zápase. Mýto vzápětí zvýšilo na 4:0 a vypadalo to s námi špatně. Naštěstí jsme poměrně rychle snížili po dlouhém autu a chtěli se zápasem ještě něco udělat. To se povedlo za dalších deset minut a rázem to bylo 2:4. V 88. minutě jsme ještě trefili tyč. Závěr mohl být zajímavý,“ povzdechl si Holeček.

Těší ho hlavně předvedená hra mužstva. „Soupeř posledních 30 minut prakticky jen odkopával a ukázalo nám to, že i s těmi nejlepšími se můžeme rovnat. Bohužel dostáváme dost laciných branek. Se čtyřmi obdrženými góly se dá jen těžko vyhrát,“ má jasno, na čem zapracovat.

Po zápase mu ale v ústech zůstala silná pachuť z některých situací. „Myslíme si, že nás rozhodčí poškodil. Už dříve byl suspendován v lize za své výkony. Nemá cenu si někde stěžovat, stejně si nepomůžeme. Ve druhém poločase měl za stavu 2:4 písknout penaltu v náš prospěch za loket v obličeji útočníka Vacka. Za oplácení pak mělo ještě dojít k červené kartě,“ řekl na adresu Milana Matějčka, který byl potrestán například za řízení barážového utkání Karviná - Jihlava v roce 2019.

Jenže sám Holeček ví, že s tím jen těžko něco udělá. „Nechceme se na to ale vymlouvat. Kdybychom proměnili gólové situace v prvním poločase, zápas by se vyvíjel úplně jinak,“ uznal sportovně.

Hrádek je tedy po čtyřech kolech poslední pouze s jedním bodem za remízu v Přepeřích. Na jejich obranu start měli opravdu těžký. „Mysleli jsme si, že po čtyřech kolech budeme mít více bodů. Na druhou stranu jsem mile překvapený, že se silným soupeřům vyrovnáváme hrou. Myslel jsem, že budeme hrát převážně na brejky, ale hrajeme s nimi vyrovnané zápasy,“ pronesl spokojeně.