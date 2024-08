Po přestávce už jeho mužstvo vypadalo lépe. „Druhá půle už byla vyrovnanější, přesto k větším šancím nedošlo. Utkání tak skončilo bez branek a došlo na penalty, které nám úplně nevyšly. Dvě penalty jsme špatně kopli, soupeř naopak proměnil všechny,“ mrzelo předsedu.

Přesto ale ze zápasu odchází Hrádek se vztyčenou hlavou. „Je to pro nás pozitivní výsledek. Ukázali jsme si, že se s podobnými soupeři dá hrát a věříme, že na to navážeme hned v prvním kole, kdy hrajeme právě v Turnově. Možná nás trochu podcenili, dají do zápasu více a bude to ještě těžší,“ přemítá nahlas.

Rozhodně ale ví, na čem se musí zapracovat. „Zápas nám ukázal, že divize bude mnohem rychlejší. Turnov nás od začátku napadal a dělalo nám to problém, nedokázali jsme udržet balon. Musíme si zvyknout na rychlejší hru. To bude největší problém, který nás čeká,“ uzavřel Holeček.