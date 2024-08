Prožívá hektické dny. Po nedělním příletu z olympijských her v Paříži…

„Chtěl bych poděkovat městu Hrádek nad Nisou, které nám pomohlo a přislíbilo finance na dopravu. Už budeme muset jezdit větší dálky a dopravovat se autobusem. Lidem ve vedení města patří opravdu velké díky, protože jejich podpora je skvělá. Zapracovali jsme také na sponzorech a musím říct, že se nám to poměrně podařilo a minimálně pro tuto sezonu máme finance zajištěné,“ pochvaluje si předseda klubu Ondřej Holeček.

Důležitá je samozřejmě také sportovní stránka. „První přípravné utkání jsme hráli proti Přepeřím, které nám však nevyšlo a prohráli jsme 0:7. Měli jsme dvě sestavy, na každý poločas jednu a dostali tak šanci i mladší kluci. Přepeře nám ukázaly, že přestože budou hrát s námi divizi, jako sestupivší tým jsou trochu jinde. Věřím, že vzájemný zápas ve třetím kole takovým výsledkem neskončí,“ přál by si.

Následně už přišly výhry. „Poté jsme hráli z Železnicí. Ta se nachází na Jičínsku a minulý rok postoupila do krajského přeboru. Zde dostali také šanci mladší kluci, kteří v sezoně tolik nehráli a vyhráli jsme 4:0. Dále jsme hráli ve Vilémově, kde jsme vyhráli 5:2 po otočení vývoje z 1:2 v závěru utkání. To už jsme hráli v sestavě, která se blížila té soutěžní, ale stále nám nějací hráči chyběli,“ dodal Holeček s tím, že dovolené jsou v plném proudu.

Následně hrál Hrádek druhé kolo MOL Cupu proti Turnovu, které prohrál po remíze 0:0 na penalty. I toto utkání byla jakási příprava a hodnocení předsedy si můžete přečíst exkluzivně na Deníku ZDE.

Modrobílý celek opustil pouze jeden hráč a hned tři jej posílili. „Skončil Petr Soukeník, který chtěl mít více volného času a odešel do Rovenska. Naopak přišli Kuba Adamec z Frýdlantu, Vojtěch Beníček, což je odchovanec Slovanu Liberec, který chvíli fotbal nehrál a Honza Černý z Pěnčína,“ vyjmenoval nové tváře v týmu.

Hrádek čeká premiérová sezona v divizi. Cíle tak nejsou vysoké. „Samozřejmě bychom se chtěli zachránit. Ideálně se umístit do desátého místa, ale víme, že to nebude jednoduché. Nemáme mnoho posil a jsme nováček. Bude to těžké. Uvidíme, kdybychom náhodou sestoupili, svět se nezboří a pojedeme dál v krajském přeboru,“ uzavřel předseda.

První zápas odehraje Hrádek v neděli 11. srpna na hřišti Turnova.