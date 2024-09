Kdyby nováček divize věděl, co se v utkání stane, možná by ho raději taky odložil, ale v Hrádku nebyl důvod zápas neodehrát. „Vzhledem k tomu, že máme nové moderní hřiště s pískovým základem a drenážemi, dokážeme ho udržet v dobré kondici i za velmi deštivých podmínek. U nás ale tolik vody nespadlo. V sobotu nepršelo už od půl deváté ráno. Domluvili jsme se, že do 11:30 rozhodneme, jestli se bude hrát. Bylo zajímavé, že to byl jediný zápas v divizi C, který se odehrál,“ řekl překvapeně předseda klubu Ondřej Holeček.

Domácí otevřeli skóre utkání ve 24. minutě. O šest minut později však viděl Jan Černý červenou kartu za použití urážlivých výroků na osobu hlavního rozhodčího. „Náš hráč dostal žlutou kartu za obyčejný faul, který rozhodně nebyl na žlutou. Následně to přehnal a takto nemůže mluvit s rozhodčím, což mu samozřejmě na tréninku vysvětlíme. Odstartoval to ale právě rozhodčí, který udělil žlutou kartu za nic,“ má jasno Holeček.

Ses pos*al tyvole!

Deník se snažil rozhodčího Brauna kontaktovat, marně. Co napsal do zápisu o utkání? „Vyjádření R k vyloučení: Domácí hráč č. 19 Černý Jan (ID: 93010139) ve 32 minutě utkání bezohledně podrazil soupeře č. 10. K přestupku došla cca 10 metrů od středového kruhu. Od přestupku jsem byl vzdálen cca 8 metrů a hráči č. 19 jsem udělil ŽK, načež hráč reagoval slovy "Ses posral ty vole". Následně při odchodu hráč po drobných protestech opustil HP.“

Byl toto opravdu faul na žlutou kartu?



Dobrovice využila přesilovku v 57. minutě, ale ani zde nemají rozhodčí svědomí čisté. Vyrovnávací gól totiž padl z jasného ofsajdu. „O inkasované brance jsem mluvil s krajským předsedou komise rozhodčích Lubošem Řeháčkem. Ten mi vysvětlil, že pokud náš hráč vědomě zahrál letící balon a změnil výrazně směr, tak se o ofsajd nejedná. Pokud by ho pouze škrtl a výrazně nezměnil směr, měl by to být ofsajd. Myslím si, že u této branky to byl právě druhý případ a gól platit neměl,“ pravil hrádecký předseda.

Vyrovnávací branka Dobrovice:



Červenou kartu měli nejspíš vidět také hosté. „V závěru soupeřův hráč předvedl ostrý skluz nataženou nohou napřed na kotník, shodou okolností na mě, a uviděl také jenom žlutou kartu. V porovnání se žlutou, kterou jsme dostali my, se jedná o nehorázné rozhodnutí sudího,“ řekl rozhořčeně.

Minulý domácí zápas Hrádku řídil sudí, který už divizi pískat neměl

Atmosféra během utkání logicky přátelská nebyla. „Rozhodčí se pak diví, že jsou hráči i diváci podráždění, ale do jisté míry si za to mohou sami. Už minulé domácí utkání s Vysokým Mýtem nás rozhodčí Matějček poškodil a hlavně se choval hrozně arogantně. Nechtěli jsme to řešit, protože si stejně ničím nepomůžeme,“ pokrčil Holeček smířlivě rameny.

Pachuť z posledního utkání v něm ale nějakou chvíli zůstane. „Proti Dobrovici to byly tři zásadní momenty v náš neprospěch. Červená karta nemusela být, kdyby rozhodčí nedal nesmyslnou žlutou. Dostali jsme gól z ofsajdu a v závěru nebyl jejich hráč vyloučen, přestože podle nás měl být,“ kroutil hlavou.

ČFL a divize, tedy třetí a čtvrté nejvyšší soutěže, jsou nejčastěji dějištěm zvláštních rozhodnutí ze stran rozhočích řadu let. Zdá se, že tento trend bude pokračovat i letos. „Mám známé ve Fevoluci a někteří z nich mi po utkání psali: „Vítej v divizi,“ okomentoval předseda stroze dění v zápasech Hrádku.

Sám je hráčem a různé posuzování stejných situacích mu leží v žaludku. „Jako střední záložník jsem ten typ, co je radši, když rozhodčí komunikuje. Bavím se s nimi slušně a nepřišlo mi, že by byl pan Braun arogantní jako například pan Matějček. Bylo tam zvláštní posouzení sporných situací, ale určitě nechci říkat, že to bylo úmyslné,“ nechtěl Holeček přilévat olej do ohně.

Sportovně viděl chybu především u svého týmu. „Zápas se dal klidně vyhrát. Měli jsme další šance, které jsme neproměnili a takovou červenou kartu také nemůžeme dostat. Navíc v situaci, kdy vedeme. Takový zkrat se prostě nesmí stát,“ zdůraznil.

Dá se boj s větrnými mlýny v ČFL a divizi vůbec vyhrát? „Chci s tím něco dělat. Proto jsem kandidoval za Fevoluci do posledních krajských voleb proti panu Peltovi. Je velké množství lidí, kteří chtějí dělat fotbal jinak, ale stále jsou ve fotbale lidé, kteří nic měnit nechtějí. Někdy je to marný boj. Dost lidí z Fevoluce je už podrážděných, že se nic neděje, ale já jsem optimista a věřím, že mladí lidé chtějí dělat fotbal poctivě a s nástupem nové generace se to změní,“ nepřestává věřit v lepší zítřky.