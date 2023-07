Výhra 8:0, první vítězství či remíza v derby nováčků. Start třetí ligy se blíží

/FOTO/ Třetí fotbalová liga začne za necelé dva týdny. Není divu, že přípravy vrcholí. Do akce se zapojilo všech osm týmů z regionu: Brozany vyhrály v Brné 8:0, Ústí nad Labem porazilo rezervu pražské Dukly 4:1, stejným výsledkem si Přepeře poradily s divizním celkem z Brandýsa, Most udolal Robstav Přeštice 2:1. To je přehled vítězství… Derby nováčku ČFL Arsenal Česká Lípa vs. Liberec B skončil 1:1. Nezdary? Jablonecká rezerva podlehla pražské Admiře 0:1 a juniorka Teplic nestačila na Houstoň 0:2.

Přípravy na ČFL gradují. Brozany vyhrály v Brné 8:0. | Foto: Deník/Jaroslav Zeman