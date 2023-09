/FOTO, VIDEO/ Liberecké čekání na třetiligovou výhru se sice natáhlo na šest zápasů, nicméně remíza ze sobotního duelu 8. kola ČFL má pro rezervu prvoligovou Slovanu. Dvě hostující branky v závěrech poločasů rozhodly o tom, že Podještědské derby v jabloneckých Břízkách skončilo 2:2.

Jablonec B - Liberec B | Video: Josef Březina

V severočeském derby B týmů byl k vidění svižný, kvalitní fotbal.

.

"Remíza ve finále je zasloužená. Pro nás je to ale škoda, když dvakrát doma vedeme, měli bychom to udržet. Liberec předvedl kvalitní výkon. Kombinačně byl lepší. Hlavně v první půli nás přehrával i agresivitou a nastavením. My jsme naopak hráli, jako kdybychom to nebyli my," řekl trenér jablonecké juniorky Benjamin Vomáčka.

A jak viděl druhý poločas? "Ten už byl z naší strany lepší. Dali jsme gól, měli jsme další šance. Ale soupeř nás kombinačně přehrával, my jsme drželi silou vůle. Nepřidali jsme gól, což beru jako chybu, že jsme ze standardky nedali, naopak jsme v 84. inkasovali z rohu,“ hodnotil kouč Jablonce B.

Připomenul, že to pro něho bylo první derby, při kterém koučoval jablonecký tým. „V roli trenéra žákovského nebo dorosteneckého derby jsem působil jako trenér Liberce. Takže to dnes byla taková malá změna,“ uzavřel Vomáčka.

Liberecká parta byla s nerozhodným výsledkem spokojenější. "Bod z utkání bereme. I když si myslím, že první půle skončila na šance tak 5:2 pro nás a začátek druhé půle jsme otevřeli neproměněným samostatným nájezdem. Místo vedení jsme zanedlouho inkasovali branku na 1:2. Na druhou stranu Jablonec mohl v závěru odskočit do vedení o dvě branky a bylo by po zápase. Jsem spokojený s tím, jak jsme se v zápase prezentovali. Škoda jen, že výkon neumíme zhodnotit za tři body," uvedl hostující trenér Jakub Harant.

ČFL, 8. kolo:

Jablonec B – Slovan Liberec B 2:2 (1:1)

Branky: 27. Slávik, 49. Ritter – 45. Horský, 85. Lehoczki. Rozhodčí: Nejedlo – Doubrava, Glogar. ŽK: Vošahlík – Lehoczki, Hadaščok. Diváků: 230.

Jablonec B: Reiner – Slávik, Ritter, Kubín, Malý, Breda (85. Karban), Konda, Hušek, Vošahlík, Velich, Kubát (61. Gaši).

Liberec B: Musil J. – Kočka (75. Meskhi), Lehoczki, Horňáček – Winkler, Lexa, Kop (82. Šolc), Penner (46. Juzvak) – Hadaščok (82. Lupoměský), Kok, Horský (46. Málek).