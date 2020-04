Miroslav Dvořák se v rozhovoru ohlédl za nedávno zrušenou sezonou. Dále prozradil, jak se pere se zápasovým výpadkem a proč se rozhodl kromě fotbalu studovat i vysokou školu.

Začneme obecně, ČFL má vystavenou stopku a jarní fáze byla předčasně ukončena. Jak hodnotíte sezonu, která se z poloviny nedohraje? Podzim nevyšel úplně podle vašich představ, nakonec jste skončili ve spodní polovině tabulky…

Před sezonou, kdy většina z nás přecházela z juniorské ligy, nikdo moc nevěděl, co od třetí ligy vlastně můžeme čekat. Určitě jsme ale měli úplně jiné cíle. V tabulce jsme se chtěli pohybovat na vyšších místech, než jsme po podzimu, respektive po předčasném ukončení sezony, skončili (13. příčka ve skupině B). Proto s výsledkem zkráceného ročníku nemůžeme být spokojeni. Pevně však věřím, že bychom se při pokračování soutěže dnu tabulky víc vzdálili.

V čem zpětně vidíte největší problém? Byla to koncovka, nebo naopak defenziva?

Když si zpětně vybavím naše zápasy, tak určitě nezkušenost a taková ta naivita v pokutových územích. Jak při zakončení, tak bránění. Přesně tento faktor nás srážel celý podzim, kdy jsme sice hráli fotbal, ale soupeř nás trestal jednoduchými góly.

Navíc vyhlídky nebyly úplně dobré ani na začátku jarní fáze, že? Měli jste dlouhodobě zraněné, navíc byla řada kluků mimo i během přípravy.

Myslím, že zranění některých hráčů v průběhu přípravy nijak neovlivnilo naše vyhlídky, navíc se většina marodů stihla vrátit do začátku jarní sezony. Všichni, kteří jsme do jarní fáze vstupovali, jsme byli připraveni na sto procent, abychom zanechali lepší dojem než na podzim.

Po zimní přípravě jste nakonec odehráli jedno utkání, pak rovnou konec. Jak jste se vypořádávali s potenciálním ukončením ligy? Dostali jste individuální plány?

Po dlouhé zimní přípravě jsme se všichni těšili, až zase soutěž začne… O to víc nás mrzelo, že jsme odehráli jen jedno utkání. Určitě pro nás nebylo jednoduché zničehonic přestat trénovat společně a čekat, jak se bude situace vyvíjet. Od trenérů jsme dostali individuální plány, abychom byli připraveni i na variantu, že se bude v soutěži pokračovat. Nestalo se, i tak po ukončení sezony ale pokračujeme v plnění plánů.

Je těžké plnit domácí úkoly? Člověk asi nemá takovou motivaci, k tomu ještě omezené podmínky…

Pro většinu fotbalistů není příjemné místo společných tréninků běhat někde v lese bez míče, nebo se připravovat individuálně a ještě navíc s opatřeními… Naštěstí plány, které musíme plnit, jsou nastavené tak, aby právě jen o běhání nešlo a aby nás trénink i bavil. Každý týden se navíc vidíme společně při videokonferenci, kde ladíme věci ohledně přípravy přímo s trenéry.

Právě ti říkali, že krize neprospěje hlavně mladším hráčům, kteří potřebují hrát. Vidíte to taky tak? Trénink asi herní praxi úplně nahradit nedokáže, co?

Myslím, že taková situace bez herního zatížení neprospěje nikomu. Jde o něco, co se zdaleka natrénovat nedá. Navíc ani nevíme, kdy nějaký přípravný zápas budeme moct odehrát. Zatím budeme rádi, když se i my dostaneme za nějakých podmínek ke společnému tréninku.

Tím jste mi trochu odpověděl na další otázku. Plány do budoucna tedy hádám ještě nemáte? Dá se očekávat dlouhá (letní) příprava s řadou přípravných zápasů…

Je to tak, momentálně nevíme, jak to s námi bude: kdy a za jakých podmínek začneme zase trénovat. Zatím nemáme bližší zprávy, ale máme domluvenou videokonferenci s trenéry, tak uvidíme, jaké zprávy pro nás budou mít. Osobně si myslím, že se všechno bude odvíjet od dalších vládních opatření. Tedy od toho, kdy povolí tréninky i nám a kdy proběhne další uvolňování, které povede k přípravnému zápasu.

Co vy osobně, využil jste čas v karanténě k něčemu, co jste dlouho odkládal?

Čas v karanténě se snažím věnovat kromě sportu a plnění tréninkových plánů hlavně škole, kde fungujeme také ve speciálním režimu přes videokonference a psaní seminárních prací. Dále pak sledování seriálů, filmů a hraní her, ke kterým se během normálního režimu moc nedostanu.

Co studujete? Je asi docela náročné skloubit sport, kde chcete být na co nejvyšší úrovni, a učení…

Momentálně studuji druhý ročník oboru Rekreologie na Technické univerzitě v Liberci. Vím, že fotbal nejde dělat pořád a člověk nikdy neví, co se může stát. Proto jsem po střední škole pokračoval i na vysokou. Zvolil jsem obor, který souvisí se sportem a kde budou mít pochopení pro vrcholový sport, díky tomu mám individuální plán studia. Učitelé vědí, že když můžu, tak do školy jdu a vychází mí vstříc, takže při troše snahy, to určitě skloubit jde.

Kdybyste měl vzít čistě vaše výkony. Jste spokojený s nedohranou sezonou? Odhalila vám třetí liga nějaké nedostatky, nebo naopak vás příjemně potěšilo, jak jste si na takové úrovni vedl?

Osobně jsem spokojený, že jsem nevynechal v téhle zkrácené sezoně ani minutu a také s výkonností, kterou jsem předvedl. Je však potřeba dál pracovat. Nedostatky se najdou vždycky.

Když to tak vezmu, je tenhle stav vlastně taková noční můra sportovců? Pokud nepočítáme jeden zápas na jaře a naopak bereme už tak dlouhou jarní přípravu, můžete se ve finále připravovat na rozběhnutí soutěže dohromady třeba i půl roku… Navíc většina hráčů asi tyhle kondiční období nemá úplně v lásce, ne?

Pro všechny je tenhle stav něco nového. Nikdo netušil, co může vlastně přinést. Co se zakáže nebo omezí, aby se co nejrychleji věci vrátily do normálu. Myslím, že to všichni vnímáme stejně. Může jít o noční můru, ale zdraví máme jen jedno a je potřeba si ho chránit, i když to znamená, že sport na chvíli necháme stranou. Je trochu frustrující, že skončilo jedno přípravné období a druhé hned začíná, ještě tak dlouhé…. Osobně bych radši pokračoval v sezoně, než zahajoval další kondiční přípravu.

Kryštof Rossmann