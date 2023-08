Přepeře už nehodlají bojovat o třetiligové přežití do posledního kola, jak tomu bylo v závěru uplynulé sezony. Na novou sezonu zbrojí, získaly čtyři posily a tři příchody řeší last minute, na poslední chvíli. "Jsme v jednom kole. Chceme, aby první zápas v Hradci, kde se nám nikdy dobře nehraje, stihli," řekl v pátek dopoledne Miroslav Kvapil, místopředseda FK Přepeře s tím, že se jedná o jednoho opravdu zkušeného borce, velké jméno, a dva perspektivní mladší hráče.

Na trenérském postu zůstává Lukáš Jarolím, který do klubu ze Semilska přišel na přelomu kalendářního roku. Zda bude mít všechny nováčky v mistrovské premiéře k dispozici, zatím není jasné. "Jednání jsou složitá, když už se zdá, že je hotovo, tak se požadavky klubů mění, ale snažíme se to do neděle zvládnout," uvedl Kvapil, jehož mobilní telefon je v permanenci.

Nováček s ambicemi. Chrastavu těší respekt... Ale ukáže se na hřišti, ví Kolčava

Čtyři nové akvizice ale klub už administrativně vyřešil. Přivedl dva hráče z Jablonce. Jedná se o záložníky Nikolase Daníčka, jenž si v jihlavském dresu okusit první ligu, a Ondřeje Rozkovce, který patřil k oporám jablonecké rezervy. Už předtím vedení klubu na sociálních sítích oznámilo angažování Tomáše Dočekala, který hrál za SK Zápy, a útočníka z Kanady Matea Marijanoviće, jenž působil poslední půlrok v chorvatského týmu NK Svačić. "Dočkal je taky Jablonečák," upozornil Kvapil a nejen on je zvědavý na kanadského forvarda. "Vypadá dobře, uvidíme, jak v mistrovských zápasech. Na jaře hrál v Chorvatsku, jsme rádi, že jsme jeho příchod realizovali."

Mužstvo naopak opouští dlouholetý kapitán 41letý obránce Jaroslav Nesvadba. Borec, jenž hrál za Jablonec, Mladou Boleslav, Zenit Petrohrad v Interu Zaprešić či třeba v Mostě, bude v Přepeřích bude působit jako manažer klubu a trenér žáků, třebaže s A mužstvem nadále trénuje. Po půl roce klub z osobních důvodů a po vzájemné dohodě opouští útočník David Vyčítal. Jeho další fotbalovou štací budou divizní Velké Hamry.

Generálka na novou sezonu se nám Jarolímově partě nepovedla, pražskému Motorletu podlehla 1:3. "Mám z toho zápasu rozporuplné pocity. Herně v poli mi to nepřišlo špatné, měli jsme dobrý pohyb i solidní kombinaci, ale většina našich akcí končila kolem vápna. Celkově naším problémem jsou obě vápna, i do defenzivy jsme několikrát byli nedůslední a soupeř nás hned vytrestal. Měl nahráno a dohánět výsledek není nikdy jednoduché. Na druhou stranu nám to ukázalo na čem musíme ještě zapracovat, abychom nedělní zápas, proti určitě posílenému soupeři z ligového mužstva, předvedli lepší výkon a hlavně výsledek," konstatoval přepeřský stoper Pavel Tvaroha.

PODÍVEJTE SE: Arsenal zvládl pohár v Turnově a naladil se na těžký start

Slovan, který se po roce vrací z divize do třetí ligy, v generálce smetl německý Neugersdorf 7:1, hattrickem se blýskli Jakub Hudák a Vojtěch Hadaščok, branku vstřelil také Matyáš Bartoš.

Jakub Harant, nástupce Josefa Petříka, po poslední prověrce řekl, že jeho tým mohl dát i více branek. Často jsme nebyli přesní v zakončení, nebo jsme volili špatné řešení v předfinální fázi. Soupeř zlobil zejména z protiútoků, s čímž jsme si většinou dokázali poradit,“ uvedl kouč, jehož hlavním cílem před novou sezonou je vychovat další hráče pro prvoligové A mužstvo a zároveň třetí nejvyšší soutěž udržet.

Rezerva prvoligového Jablonce zvládla generálku na třetí ligu, když udolala divizní Motorlet 2:1. Celek, který vede Benjamin Vomáčka, byl na soustředění v Modré u Děčína, kde sehrál hned tři přípravné zápasy.

„Necháme si tak dvacet hráčů a s nimi budeme během podzimu pracovat. Ostatní budeme stále sledovat a záleží na nich. Je možné, že se zase k našemu týmu vrátí třeba za půl roku, za úplně jiné situace, rozehraní, zvyklí na chlapský fotbal. A mohou se zase znova poprat o místo v sestavě,“ má jasno trenér jablonecké rezervy.

Arsenal dosáhl na vytoužený postup do třetí ligy. V přípravě nevyhrál, v týdnu ale zvládl 1. kolo MOL Cupu, když v Turnově vyhrál 2:1. „Na začátku máme těžký los. Z prvních čtyř zápasů bude každý bod zlatý. Jsme nováček, je to o hodně kvalitnější soutěž, než divize. To jsme zjistili v samotné přípravě. Hlavním cílem je určitě záchrana,“ má jasno Pavel Hradiský, kouč České Lípy.

Kam můžete o víkendu na ČFL a divizi?

Česká fotbalová liga, skupina B

Jablonec B – Ústí nad Labem (sobota, 10.15 – areál Břízky)

Slovan Liberec B – Velvary, Hradec Králové B – Přepeře (neděle, 10.15)

Sokol Brozany – Arsenal Česká Lípa (neděle, 17.00)

Divize, skupina C

Velké Hamry – Letohrad (sobota, 10.15), Turnov – Ústí nad Orlicí (neděle, 17.00)