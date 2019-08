Svěřenci trenérů Petra Myslivce a Petra Papouška mají za sebou přípravu na nový ročník v ČFL, která se výsledkově povedla. První a jedinou porážku si připsali hned v úvodním přátelském duelu s béčkem Jablonce (1:5). Následně v přestřelce zdolali rezervu Teplic (4:3) a poradili si i s dvěma německými týmy Bischofswerdou (3:2) a Neugersdorfem 4:1. V generálce na nadcházející sezonu remizovali s béčkem Sparty 3:3.

„Herně šlo o vyrovnaný zápas, během kterého nebylo k vidění tolik šancí. Zbytečně jsme ztráceli míč a směrem dopředu chyběla lepší finální fáze. Na 3:3 jsme vyrovnali chvíli před koncem brankou Prokše, který bohužel z našeho celku odchází a byl tak alespoň takto odměněn za práci, kterou v klubu odvedl za celou dobu působení,“ řekl pro klubový web trenér Petr Papoušek.

Jak hodnotí přípravu trenér Petr Myslivec? „Proběhla tak, jak jsme chtěli. Připravovali jsme se v domácích podmínkách. Hráči z dorostu se zapracovávali a s jejich přístupem jsme spokojeni. Přípravné zápasy splnily účel, kádr je zdravý bez větších zranění,“ těší trenéra Petra Myslivce.

Došlo během letní přestávky ke změnám v kádru? „Zařadili jsme do týmu hráče z dorostu, ale někteří začali trénovat jinde. Pryč jsou Michal Lábek s Honzou Prokšem a brankářem Plechatým. Dále se budeme spoléhat na spolupráci s áčkem. U nás v béčku zůstává také Elvis Sukisa Mashike,“ objasnil kouč Myslivec.

Jaké cíle si kladou Liberečtí do nové sezony? „Obecně se říká, že tým chce skončit co nejvýše. Nevíme ale, co od soutěže očekávat. Vše si otestujeme v prvních dvou zápasech. Začínáme ve Velvarech a Zbuzanech. Postupně zjistíme, jaká je kvalita soutěže,“ uvedl Myslivec.

Liberec začíná pouť Českou fotbalovou ligou dvakrát za sebou venku. Je to velká nevýhoda? „Těžko říct. Musíme s těmi soupeři někdy hrát. Podobně těžký los mělo áčko. Nám nezbývá, než to odehrát. Z venku můžeme přivézt jen plusové body,“ říká smířeně trenér libereckého béčka.

Byl dobrý krok zrušit Juniorskou ligu a převést béčka zpět do ČFL? „Teprve samotná soutěž ukáže, zda to byl dobrý krok. Čeká nás konfrontace se zkušenějšími soupeři,“ uzavřel kouč Myslivec.

Sestava Slovanu v generálce se Spartou B: Vliegen – Baláž (72. Bína), Dvořák (72. Kratochvíl), Lehoczki, Šulc (60. Daněk), Michal (60. Prokš), Beran, Yu (60. Bergman) – Gembický (72. Mečíř), Mashike, Vrabec (72. Gabko).