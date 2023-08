Nedělní dopolední zápasy ve 3. kole České fotbalové ligy liberecké juniorce ani Přepeřím shodně nevyšly. V nastaveném čase se sice z pravé poloviny vápna po zemi na přední tyč trefil Vojtěch Habr a skóroval, ale víc už jeho Přepeře, v dramatickém závěru, kdy padly i tři žluté karty, nestihly. V rámci 3. kola třetí ligy podlehl klub ze Semilska domácímu Chlumci nad Cidlinou 1:2.

Liberecká rezerva doma prohrála s SK Zápay. Foto: fcslovanliberec.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Za domácí skórovali v 18. minutě Tomáš Bastin a po necelé hodině hry i Tomáš Labík. Domácí navíc nevyužili penaltu, míč nad branku poslal Michal Petráň… Celek trenéra Jarolíma má na kontě dvě prohry a výhru.

„Dnešní utkání bylo hodně fyzicky náročné, na začátku jsme propadali v osobních soubojích a soupeř se snadno dostával do šancí. My jsme se začali dostávat do hry až druhý poločas, kdy Chlumec zalezl, ale opět nás sráželo to, co vždycky, nedůraz v pokutovém území. Na tom je třeba hodně zapracovat a pak věřím, že vítězství přijdou,“ uvedl k zápasu z týmů poražených Michal Pavlata.

Liberecká rezerva má po návratu do ČFL výsledky jako na houpačce. Porážka, výhra, porážka. SK Zápy vyhrál díky trefě Daniela Turyny v 78. minutě.

„Dnes nás konečný výsledek hodně mrzí. Téměř po celý zápas jsme měli optickou převahu. Ke gólům nám chyběla přesnost ve finální fázi. Soupeř se zaměřil na dobrou defenzivu a standardní situace. Nakonec v závěru zápasu skóroval a my jsme bohužel bez bodu,“ řekl Jakub Harant, trenér Liberce B, kterému nepomohli ani hráči z kádru áčka.