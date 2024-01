Mužstvo potřebuje okysličit, vždyť i v minulé sezoně se v ČFL zachraňovalo po přetahované s nakonec sestupujícím Benešovem na poslední chvíle.

Procházka vyhlásil konkurs na stopera, ale zejména prahne po útočnících. Třebaže ofenzivní manévry jeho svěřenců nebyly na podzim úplně marné a finální přihrávky se do vápna dostávaly, chybělo před vápnem kladivo, důrazný útočník, jenž by šanci přetavil v gól. Přepeře nastřílely v 15 zápasech celkem 20 branek, naposledy slavily výhru v domácím utkání 14. října proti pardubické juniorce (3:0).

Kouč už během první poloviny sezony psal seznam, koho by rád do své odhodlané přepeřské party získal. Ale pozor! Je možnost, že o dva hráče ze základního kádru přijde. Jedná se o osvědčeného levého obránce, bývalého zadáka Liberce, Varnsdorfu či Hradce Králové Karla Knejzlíka a druhého brankáře Radka Nováka. Oba totiž v těchto dnech testuje třetiligový konkurent, konkrétně Arsenal Česká Lípa.

Jaké máte ohledně těchto dvou zmiňovaných hráčů na případném odchodu informace?Oba jsou v České Lípě na zkoušce. Jasno by mělo být do konce týdne, uvidíme, na čem se majitelé klubů domluví.

Jak tedy bez nich vypadá vaše příprava?

Začali jsme ji na umělce v Turnově, trénujeme třikrát až čtyřikrát v týdnu a prokládat to budeme přípravnými zápasy. V šesti z nich chceme dát šanci novým hráčům, které tady máme a s kterými chceme splnit cíl druhé poloviny sezony a ČFL za současných ekonomických podmínek v Přepeřích zachránit. Uděláme pro to maximum a budeme vyhlížet lepší zítřky.

Dokonce za sebou máte už první přípravný zápas, je pro vás vysoké vítězství 5:0 povzbuzením?

Moc bych ho nepřeceňoval, šlo o soupeře z divizní skupiny C, Kosmonosy, který navíc přijel v nekompletní sestavě. Už zítra budeme hrát s Mladou Boleslaví (ve středu od 18.00). Ta nás v posledním podzimním utkání 5:1 porazila, máme ji co vracet a věřím, že to bude pro nás lepší měřítko výkonnosti. V sobotu nás pak čeká Turnov. Tam se vlastně budeme na jaro připravovat, občas to vedle zápasů proložíme posilovnou.

Chystáte se na herní soustředění?

Nepovažuji ho za nezbytné, smysl by mělo někde v teple, udělalo by se víc tréninkových jednotek, ale my si poradíme v domácích podmínkách, počasí nám přípravu zatím nekomplikuje.

Co vám vedle zmiňovaných hráčů, zkoušených v českolipském Arsenalu, tedy dělá starosti?

Z vážných rodinných důvodů přerušil v 29 letech kariéru Vojtěch Novotný, na kterého jsem v defenzivě hodně spoléhal. Uvidíme, jak to bude. Po lehčím operačním zákroku je o rok starší záložník Michal Pavlata, další klíčový hráč…

Můžete nějak naopak představit nováčky?Přivedl jsem si nějaké vyhlédnuté kluky z okolí, z Liberecka, jsou tu hráči na zkoušku z krajského přeboru i I. A třídy. Dokud to nebude hotové, tak o tom mluvit nechci, aby nám konkurence třeba někoho nevyfoukla. Potřebujeme stopera, útočníky. Nemáme klasickou devítku, chybí nám desítka. Vždyť nejlepším podzimním střelcem byl se čtyřmi góly Nikolas Daníček, jenž je spíš záložník nebo podhrot. Moc času není, šest týdnů uteče, oproti předchozím letům začínáme o dva týdny dřív, hned na začátku března, vlastně stejně jako druhá liga.

Priority pro nadcházející jaro jste už v podstatě naznačil…

Jasnou je záchrana. Chceme tým stabilizovat, omladit, okysličit a dát šanci hráčům, kteří budou mít chuť a kvalitu. Čtyři body máme k dobru před posledními Teplicemi B, stejný počet jich ztrácíme na desátou mladoboleslavskou juniorku. Bude to těžké. Relativně slušný máme los, začínáme s předposledním Hradcem Králové, jedeme do Liberce, doma máme Českou Lípu. Věřím, že máme lepší kádr než třeba právě českolipský Arsenal nebo třeba dvanácté Živanice.