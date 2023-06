Po dvou nejvyšších soutěžích končí i třetí liga a fotbalové divize. Pro fanoušky z regionu derniéry přinesly, resp. potvrdily, dobré zprávy. Na třetiligové scéně se díky sobotní domácí remíze zachránily Přepeře. Do ČFL se po roce vrací liberecká rezerva, která měla návrat po roční divizní misi zajištěn již s předstihem, a nic na tom nezměnila ani smolná porážka ve středočeských Dobrovicích.

Liberecká rezerva se po roční pauze vrací do třetí ligy. | Foto: Deník/Tomáš Otradovský

ČFL, 30. kolo:

Přepeře - Mladá Boleslav B 1:1 (1:0)

Doslova za pět minut dvanáct, až v posledním kole, se zachránily Přepeře. Bod jim k předposlední patnácté příčce stačil, sestupuje poslední Benešov, jenž po sobotní domácí porážce 1:2 s Brozany ztratil na záchranu tři body. "Jsme rádi, že se to nakonec povedlo," přiznal místopředseda přepeřského klubu Miroslav Kvapil.

Záchrana byla možná větší dřina, než si leckdo po prosincovém příchodu trenéra Lukáše Jarolíma, myslel. "Když jsme za posledních sedm kol nic neuhrály, tak to byly nervy až do konce. Je pravda, že jsme zápasy ztrácely v závěrech, i po penaltách na nás, ale tak jo… Udrželi jsme se. V posledním zápase jsme podali bojovný výkon a potřebný bod uhráli," uvedl Kvapil a přiznal, že když hostující Dohalský dvacet minut před koncem vyrovnal, úplně dobře mu nebylo.

Divize C, 30. kolo:

Dobrovice - Liberec B 2:1 (1:O)

Divizní rezerva libereckého Slovanu, která si návrat do třetí ligy zajistila už s předstihem, v se rozloučila se sezonou na půdě dobrovického nováčka porážkou 1:2. Duel rozhodl v 85. minutě domácí Aleksandr Bora. To však na skvělém jaru svěřenců trenéra Petříka nic nemněni. „Vůbec jsme nečekali, že sezonu takto proletíme. Když jsem k týmu přišel, panovala okolo B mužstva taková trochu depresivní nálada a na hráčích ležela deka. Možná to tak nevypadá, ale cesta k postupu byla hodně dlouhá," řekl kouč Josef Petřík, jenž libereckou juniorku po roční pauze dovedl zpět do ČFL.

„Liberec má kvalitní hráče. Podali jsme ale týmový zodpovědný výkon a vyhráli zaslouženě,“ dodal 34letý Michal Sedláček, jenž v průběhu jara svlékl dres a nahradil na lavičce svého vrstevníka Ondřeje Murárika. „Bylo to hodně rychlé, s klukama jsem seděl ještě nedávno v šatně jako hráč. Měl jsem to usnadněné tím, že jsem už byl nejstarší a kluci mě trošku brali, že jsem v minulosti něco odkopal. Pomohli mi samozřejmě další starší hráči jako Ondra Bartoš, Mára Volf i brácha Marek, kteří kabinu drží celou sezónu,“ ohlédl se za bleskovým angažmá bývalý prvoligový hráč Mladé Boleslavi. V šesti zápasech vybojovala Dobrovice pod jeho taktovkou deset bodů.