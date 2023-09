/FOTO, VIDEO/ Ještě tři minuty před koncem Přepeře držely v utkání 7. dějství třetí ligy ve Velvarech proti místnímu favoritovi z popředí tabulky hubený náskok, sahaly po senzaci a překvapení kola, avšak nakonec na týden starou výhru nad teplickou juniorkou (2:0) nenavázaly a za remízu 1:1 si odváží i tak cenný bod.

Velvary - Přepeře, hodnocení trenéra Zdeňka Haška | Video: Jan Sláma

Na konci první půle dostal hosty do nečekaného vedení Šťovíček, jejich tříbodový zisk ale překazil v 87. minutě domácí Žežulka.

Přepeřskou partu podržel výborný brankář Filip Truksa, kterého na zápas dobře připravil navrátivší se trenér gólmanů David Řemínek.

"Byl to velice náročný zápas, soupeř nás celý zápas skoro nepustil k balónu a vypracoval si spoustu šancí, ale Truksič zachytal skvěle a podržel nás. Celý tým zápas odmakal a nechal na hřišti všechno. To se také odrazilo na výsledku. Jsem moc rád, že si po takovém zápase odvážíme bod," uvedl zmiňovaný autor hostující b ranky Jáchym Šťovíček.

"Měli jsme vyhrát. Mužstvo se dostane do šancí po věcech které má naučené, ale neproměňovalo je. To je smutné, stálo nás to vítězství, ale klukům nemohu vytknout směrem dopředu nic. Takový zápas prostě jednou za čas přijde, kdy soupeř ze svou šancí jednu promění a vy pak trefujete tyče,“ hodnotil duel trenér Velvar Zdeněk Hašek a ocenil charakter mužstva, které urvalo aspoň remízu.

ČFL, 7. kolo:

Slovan Velvary - FK Přepeře 1:1 (0:1)

Branky: 87. Žežulka – 45. Šťovíček. Rozhodčí: Kolátor – Nedvěd, Krupka. ŽK: Halász, Jakab - Šťovíček, Novák, Janošík, Marijanovic, Truksa. Diváků: 180.