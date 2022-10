Přepeře z posledních pěti zápasů prohrály jediný a další bod přivezly ze hřiště zachraňujícího se Benešova, který získal do tabulky pátý bod. Hosty dostal do vedení pět minut před přestávkou Vojtěch Gebert, za domácí srovnal v 69. minutě Kyrylo Nazarenko.

„Výsledek je zasloužený. V úvodu byli lepší domácí, ale žádnou šanci si prakticky nevypracovali, měli tam pár závarů, kdy dát branku mohli, ale nic z toho nevytěžili. My jsme postupem času hru vyrovnali, měli jsme dvě loženky a před koncem první půle jsme se dostali do vedení. Škoda, že jsme ve druhém poločase nevyužili brejky, domácí nás potrestali a vyrovnali,“ řekl Zbyněk Houška, trenér FK Přepeře.

Mrzelo ho, že se zranil šikovný Ladislav Martan, jedna z opor týmu. „Vypadl nám další hráč. Má nějaké svalové potíže, zatím nevíme, zda jde o natažený nebo natržený sval,“ uvedl Houška a tým za výkon a bojovnost pochválil.

Teplice B – Jablonec B 1:2 (1:1)

Druhé vítězství v sezoně si připsala jablonecké rezerva, která dokázala na hřišti Teplic B otočit zápas ve svůj prospěch na 2:1.

Trenér Dzimis Bekakis, který je v Teplicích doma, měl z vyhraného duelu o to větší radost. „Soupeř měl prvních dvacet minut lepších, byl běhavý, chodil včas do soubojů. Tlačili na nás, ale z toho jsme se dostali a pak jsme měli ještě sílu to zlomit. Výhra mě těší, ale chci, abychom vyhrávali každý zápas. To nám, bohužel, zatím nevycházelo, i když jsme špatně nehráli. Kluky musím za výkon pochválit,“ pravil jablonecký kouč.