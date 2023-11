„Přepeře a jejich kádr dlouho znám, protože majitel klubu je můj kamarád, který mi dříve pomáhal v divizních Semilech,“ řekl pro Deník na úvod rozhovoru Miroslav Procházka, trenér FK Přepeře, jenž dříve působil ve Mšeně, Pěnčíně a naposledy v Rychnově. A tam je koučem vlastně pořád: „Bydlím tam, oba týmy jsem na podzim vedl současně,“ usmál se.

Lze angažmá v ČFL a I. A třídě souběžně zvládnout?

Určitě. Třetí liga a Přepeře hrají většinou dopoledne a Rychnov zase odpoledne. Trénuji celý život, skloubit se to dá. Přepeře mají přednost, a tak jsem v Rychnově chyběl asi na dvou zápasech, což se přežije. Navíc mám kvalitní asistenty. Ti v Přepeřích, a vlastně celý realizák, mi byl přidělený. Byl jsem zvyklý si jinak vodit svoje lidi s sebou, ale tentokrát na to nebyl čas. Uvidíme, jak to vyřešíme v zimní pauze, a jak to proběhne.

Herně jste s FK Přepeře obstáli, ale podzimní výsledky asi mohly být lepší, že?

Většinou jsme prohrávali o branku, nebo zápasy končily remízou. Herně jsme za celý podzim propadli z těch dvanácti utkání, co jsem tam byl u mužstva, vlastně jen v Kolíně, kde jsme prohráli 1:6 a opravdu tam dostali… No a druhý nezdar byl v posledním zápase s mladoboleslavskou juniorkou (1:5). Jinak jsme obstáli. Špatně se to říká, když po podzimu máme pouze třináct bodů, ale je to tak.

Do nového angažmá jste skočil rovnýma nohama, bez přípravy, bez možnosti si kádr v létě poskládat… Když jsem jel na sledovačku Benátky – Kosmonosy a byl na cestě zrovna v Turnově, tak mi volal majitel, ať za ním přijedu, že je to nutné. Jel jsem za ním a tam mi to takhle naostro nacentrovali, že v pondělí nastupuji, skočil jsem do toho a rozkoukával se. Třetí ligu trénuji poprvé, byla to výzva.

S jakou vizí jste přišel?

Chceme hrát kombinační fotbal. Zezadu, postupně budovat hru, napadat, jako to říká většina trenérů. Hlavně ať to baví lidi. Jsou u nás mančafty, které nehrají fotbal, míče jen nakopávají a jsou pátí. A teď je otázka, co si vybrat. Samozřejmě majitel nebude spokojený s 14. místem, body nejsou, ale lidi, co na nás chodí, těm se to líbí.

Proč slušný herní projev více bodů nepřinesl?

Příčina je z mého pohledu jasná. Nemáme klasického útočníka, protože do Liberce odešel Hadaščok, druhý forvard Jakub Synek, současně můj asistent, musel ze zdravotních důvodů v 32 letech s kariérou skončit a třetí hroťák Martin Ježek je dlouhodobě zraněný. V ofenzivě nám ve vápně chyběly tři věže. Museli jsme je nahrazovat menšími hráči, kteří nebyli klasičtí útočníci. Dopláceli jsme na to, protože míče do vápna ze stran zprava i zleva chodily, ale ve vápně to bolí a naši hráči, kteří jsou menšího vzrůstu, se neprosadili. To byl hlavní moment.

A další?

Musíme také zkvalitnit pozici stopera, třebaže se přeškolený Tomáš Dočekal rozehrál. Má výškové přednosti, ale horší to bylo s rozehrávkou. Nebylo to zlé, ale chce to defenzivu doplnit.

Celkově je na čem pracovat, že?

V mužstvu je něco nezdravého. Trénuje se jen třikrát v týdnu, což je na můj vkus ve třetí lize hrozně málo, to je slabota. Bylo to zažité, tak jsem nechtěl dělat na podzim změny, ale teď si sedneme a vyhodnotíme si to a řekneme co dál. Postupem času malá trénovanost byla znát, od 65. minut jsme koktali a já viděl, že při tak úzkém kádru, je zle.

Už jste se zmínil o posilách…

Máme úzký kádr. Šestnáct plus dva, odehráli jsme to ve 13 až 14 lidech. Navíc ti mladí hráči, kteří nedostali prostor, budou chtít odejít. Už mám náznaky, o koho se jedná. Já naopak už mám představu, jak bych si rád kádr poskládal. Oslovil jsem nějaká jména, jde celkem o osm až deset hráčů. Od 4. do 16. prosince máme v Turnově mezi blok, kam bych je vzal s sebou. Kdo bude mít zájem a bude se chtít poprat, dostane šanci. Kdo na to bude mít, zahájí s námi 9. ledna přípravu.

Naznačíte, o koho se jedná?

Vesměs se jedná o mladé hráče od 20 do 23 let. Nechci jít cestou nákupu těch zkušených, s majitelem se o tom budeme ještě bavit. Radši chci mladé, pokorné hráče, kteří budou chtít čtyřikrát týdně trénovat, pokud jim to čas dovolí, tak můžeme klidně i dopoledne.

Jaká je z vašeho pohledu třetí liga?Kvalitní soutěž. Odskočené jsou Velvary, které jsou o parník jinde. A vidíte, tam uděláme bod. Truksa nám to vychytal, je to fenomenální brankář, a byl to jeho zápas, ale na to se nikdo neptá. Za týden jedeme do Kolína, prohrajeme 1:6, což je nepřijatelné. A jinak? Máme Zápy, hrajeme 1:1, dali jsme jim první gól. Dobré výkony jsme předvedli třeba v Ústí nad Labem, tam to bylo minimálně na bod, nebo v Živanicích či předposlední zápas v Jablonci, kde jsme mohli a měli vyhrát. Já říkám, že se můžeme rovnat s kýmkoli, ale nemůžeme opakovat zmiňovaný Kolín, nebo nemůžeme prohrát 1:2 s Českou Lípou…

Přišla vám zimní pauza vhod?

Už jsem byl vyšťavený, od středy vždy na špičkách. Na druhou stranu se ale zase těším, až se pustíme do práce. V tabulce jsou rozestupy malé, jaro začínáme s Hradcem Králové B, máme doma ty kluby kolem nás, ale já se nebojím ani těch top mančaftů. Musíme tomu teď dát něco navíc, ne jen odtrénovat. Kádr není špatný, ale stárne, musíme ho oživit a postavit to na na zdravém jádru. Kluci navíc musí hrát na svých postech. To je moje představa.