Procházkovým nástupcem, jenž chtěl vsadit zejména na mladé hráče z okolí, se stal exasistent Jakub Synek. „Ano, převzal jsem to,“ potvrdil nový hlavní kouč Synek, jenž přepeřskou partu dovedl k sobotní výhře 2:0 nad Kolínem.

FOTO: Ústecká euforie. Viagemu vystřelil v Teplicích zlaté tři body Čičovský

„Je pro nás důležité vítězství, alespoň máme ty tři body v uvozovkách zpět. Boj o udržení bude zajímavý. Koukal jsem, že vyhrála i Česká Lípa, vím, že teplická juniorka prohrála v závěru s Ústím nad Labem, namočená je ale už i boleslavská rezerva, která poslední dobou neboduje.“

Synek mohl svůj tým za výkon s Kolínem pochválit. „Za daného rozpoložení a při absenci řady hráčů plus marodce to pro nás nebylo jednoduché utkání. Chtěli jsme vycházet z bloku do rychlých brejků, což se nám povedlo a branka Dočekala v 5. minutě nás uklidnila. Stoprocentní bylo i nasazení našich kluků, po hodině nás druhý gól, který obstaral Bulíř, uklidnil,“ vrátil se k duelu Synek, jehož tým nyní čeká těžký zápas v Zápech: „Mají zkušený, kvalitní tým. Víme, jak to je, budeme hrát asi trochu do kopce…“

Liberecké volejbalistky získaly stříbro. Titul ukořistily Šelmy Brno

Kolínští byli zklamaní. S nulovým bodovým ziskem proti Přepeřům nepočítali. „Stejně jako my máme doma větší chuť po vítězství, nyní ji měl soupeř,“ uvedl trenér poražených František Douděra. s tím, že jeho celek duel podcenil.