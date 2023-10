Čtyřzápasové čekání na výhru skončilo, Přepeře připravily v reprezentační pauze vydatně posílenou pardubickou rezervu o venkovní neporazitelnost, v utkání 11. kola ji porazily jasně 3:0.

Přepeře porazily Pardubice B 3:0. Momentka je ze zápasu proti teplické rezervě (žluto-modří) . Foto: www.fkteplice.cz | Foto: Deník/VLP Externista

"Na začátku utkání nás podržel Truksič, ale pak jsme dali dva po sobě rychle jdoucí góly po křídelních akcích. Po přestávce jsme přidali třetí gól a zápas zkušeně dohráli," řekl přepeřský zkušený středopolař Ladislav Martan.

Sám byl u druhé přepeřské branky. "Trochu mě mrzí, že druhý gól napsali jako vlastní po moji hlavičce, ale je pravda, že si obránce míč do brány srazil a šel by zřejmě mimo. Dnes jsme podali skvělý týmový výkon, celý tým pracoval poctivě do defenzivy a byli jsme za to odměněni i třemi důležitými body," řekl přepeřský zkušený středopolař Ladislav Martan.

Půlroční pauza je děs, nesmysl, řekl šéf Dukly. Liberec chce hrát všude špičkově

Domácí šli do vedení již v 7. minutě kdy dlouhý výkop od gólmana našel Martana, jehož centr z pravé strany přetavil hlavou ve vedoucí branku Rozkovec. V 18. minutě poslali domácí další centr do vápna, tentokrát zleva přímo na hlavu Martana, jehož zakončení taktéž hlavou přizvedl Ortiz, ale jen do vlastní branky mimo dosah gólmana Kinského - 2:0! Po hodině hry domácí přidali třetí gól, když se přesně k levé tyči trefil přízemní střelou D. Novák - 3:0.

Přepeře - Pardubice B 3:0 (2:0)

Branky: 7. Rozkovec, 18. vlastní (Ortiz), 60. D. Novák. Rozhodčí: Nejedlo - Melichar, Zoufalý. ŽK: 3:2. Diváků: 200.

Přepeře: Truksa - Vlk, Tvaroha, Dočekal, Novotný - Martan (74. Jánošík) - Rozkovec, Pavlata, Bulíř (84. Bulíř), D. Novák (74. Marijanovic) - Daníček (85. Habr).

Pardubice B: Kinský - Kurka, Donát, Ortiz (74. Hanč), Koukola (64. Mareš) - Jarkovský - Patrák, Machů (64. Pandula), Solil (78. Miláček), Pikul - Zlatohlávek.