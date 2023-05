Přepeře připsaly po výhře ve středeční dohrávce doma s Ústím nad Labem v nedělním utkání 23. kola na třetiligové scéně další bod. Tentokrát na hřišti královehradecké rezervy, kde uhrál bezbrankovou remízu. Zápas navíc dohrávaly bez vyloučeného Karla Knajzlíka. "Byl to tradiční remízový zápas. Pár šancí jsme měli, domácí taky, ale protože nikdo gól nedal, tak to skončilo 0:0," řekl místopředseda přepeřského klubu Miroslav Kvapil.

Přepeře (v černém) získaly v týdnu čtyři body. Po výhře nad Ústím nad Labem přivezly bod za remízu 0:0 v Hradci Králové. | Foto: Deník/VLP Externista

Přepeře sice klesly v tabulce ČFL na sestupovou patnáctou příčku, avšak mají oproti konkurenci o dva odložené zápasy - v Zápech a Kolíně. "Bod je pro nás asi dobrý, pro nás bude až do konce sezony důležitý každý zápas.

Zisk je o to cennější, že hosté dohrávali v posledních deseti minutách v deseti. Hlavní rozhodčí Lubomír Řeháček v 81. minutě vyloučil zmiňovaného Knajzlíka za podražení soupeře zepředu v nepřerušené hře v souboji o míč. "Byl to takový oranžový faul, Knajzlík soupeře zasáhl zepředu, stáhnul nohy. Naštěstí jsme to pak už dohráli," dodal Kvapil.

ČFL, 23. kolo:

Hradec Králové B - Přepeře 0:0

Rozhodčí: L. Řeháček – Bohata, Bahník. ŽK: Hlaváč – Pavlata, Angelozzi. ČK: 81. Knejzlík (P). Diváků: 137.

Hradec Králové B: Čábelka – Hypšman, Mahr (90. Junek), Kadrmas (46. Šípek), Hodač, Hlaváč, Kosař, Pudhorocký (46. Kutík), Baloun, Hájek, Boniš. Trenér: A. Čvančara.

Přepeře: Tkačenko – Novotný, Tvaroha, Nesvadba, Knejzlík, Martan, Pavlata, Bulíř (87. Habr), Novák (78. Pejčić), Vyčítal (67. Angelozzi), Ugwu (87. Okirikpo). Trenér: L. Jarolím.