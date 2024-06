Fotbalisté České Lípy zvládli poslední domácí zápas v této sezoně. Na vlastním hřišti porazili Slovan Liberec B 4:1. Záchrana sice stále není jistá, je ale velmi blízko.

Česká Lípa (modrá) doma porazila Slovan Liberec B 4:1. | Foto: Jaroslav Marek

Diváci měli vstup na utkání zdarma, počasí sice nepřálo, i tak přišlo 430 diváků. „Těžký zápas, utkali jsme se s mladým, ale velmi kvalitním soupeřem. Začátek se nám moc nepovedl. Hosté se ujali vedení, pak tam měli ještě jednu šanci, při které nám hodně zatrnulo. Postupem času jsme změnili rozestavení, začali hrát útočněji a do poločasu jsme vyrovnali. Ve druhé půli jsme to otočili na naši stranu. Velmi těžké utkání a jsme rádi, že jsme toto poslední domácí utkání zvládli. Děkuji fanouškům za přízeň," shrnul vše Pavel Hradiský, trenér českolipského nováčka.

Do utkání lépe vstoupil Liberec, který šel ve třinácté minutě do vedení po centru Málka od brankové čáry na Okohovu hlavu - 0:1. V té době byla Lípa trochu ospalá, to se změnilo po změně v rozestavení. Výsledkem byla šance Šimona, kterého našel výkop brankáře Krále. Šimon ztroskotal až na stoperech.

Pak přišla šance hostí. Okoh z voleje mířil pod břevno, gólman Král jeho umístěnou střelu rukou vyboxoval nad branku. Následovala šance domácího Omona po centru od Hajda, v tísni dvou stoperů trefil pouze libereckého brankáře Musila.

Ve 40. minutě českolipský gólman Král poslal míč za libereckou obranu, na kterou si naběhl Šimon a lobem překonal gólmana Musila - 1:1. V závěru první půle měli hosté velkou šanci skórovat, kdy se ke střele z hranice vápna dostal Wydrzynský. Král tuto střelu vyrazil jen k Málkovi, který nelenil se střelou, jenže v cestě mu stál Hajdo, jenž zaskočil za českolipského brankáře.

Do druhé půle Lípa zlepšila hru a bojovnost. Dočkala se i branek. V 57. minutě po centru Baláže do libereckého vápna stáhl za ruku Netušil Šimona a byl z toho pokutový kop, který proměnil faulovaný hráč - 2:1. V 64. minutě byl po strkanici s Filipem vyloučen liberecký Okoh. Lípa využila soupeřovo oslabení ke vstřelení třetí branky, kdy špatné rozehrání gólmana Musila na Bartoše využil Kazda k vypíchnutí míče na Šimona, ten mu zpětně přihrál do brejku. Kazda ve vápně udělal kličku brankáři a poslal míč do prázdné branky.

V 84. minutě musel předčasně do sprch i domácí Baláž, kdy po zatažení unikajícího Horňáčka dostal červenou kartu. Vyrovnání sil na hřišti chtěli hosté využít ke snížení skóre, jenže českolipští hráči byli proti. V 89. minutě Vít vystihl opětovnou špatnou rozehrávku libereckého gólman na Bartoše k brejku, ve vápně přehodil ležícího gólmana i s obráncem - 4:1.

„Mám radost z toho, jak jsme vstoupili do zápasu, trvalo to asi třicet minut. Škoda, že jsme toto zužitkovali jenom jedním gólem. Domácí na to zareagovali změnou v rozestavení a my jsme měli patnáct minut problémy. Domácí srovnali skóre. My jsme také do druhého poločasu udělali změny v rozestavení. Bohužel o všem rozhodla ta pasáž, kdy se proti nám kopala penalta a přišlo vyloučení. Tím se to zlomilo. Po vyrovnání počtu hráčů jsme se chtěli nadechnout ke snížení, ale pak přišla chyba v rozehrávce bylo hotovo," řekl k utkání Jakub Harant, trenér Slovanu Liberec B.

Arsenal Česká Lípa - FC Slovan Liberec B 4:1 (1:1)

Branky: 40. a 57. Šimon, 78. Kazda, 90. Vít - 13. Okoh. R: Coufal. ČK: Okoh - Baláž. ŽK: 3:2, 430 diváků.

Česká Lípa: Král – Dvořák, Filip, Hajdo – Baláž, Ješeta, Vít (90. Krejčík), Pajkrt (79. Stružinský) – Kazda (82. Halbich) – Šimon (90. Kaňkovský), Omon (90. Valta)

Autor: Miroslav Dalík