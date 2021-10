Když se po desátém kole vyšplhal přepeřský FK na vrchol tabulky B skupiny Fortuna ČFL, možná se leckdo zamyslel, kde že vlastně Přepeře leží. Například ve Velvarech, kam tým z Českého ráje přijel odehrát duel jedenáctého dějství, se nad novým lídrem soutěže pozastavili a vznikl rozhovor se zakladatelem klubu Miroslavem Kvapilem.

Ten domácí začali slovy: snad pouze legendární Klabzubáci byli, pokud jde o vzestup, lepší než váš FK. „Máte pravdu. Skutečně jsme začali jako klub fungovat až v roce 2013 a do soutěže šli jako rezerva Semil. Pak otěže převzal náš hlavní sponzor a majitel Michal Kupka. Sešla se zde prostě skvělá parta, která to dotáhla až do ČFL,“ reagoval Kvapil.

Ten se následně dočkal dalších otázek, na které neváhal odpovědět.

Při vašich mistrácích asi mezi fanoušky koluje otázka, kde ty Přepeře vůbec jsou, že?

Dnes si to každý může zadat do chytrého telefonu. Hned tak vidí, že ležíme kousek od Turnova.

Miroslav Kvapil, druhý zpravaZdroj: Zdeněk MaturaVaším vzestupem na úplné čelo České fotbalové ligy je řada fotbalu znalých překvapena. Co vy sami?

I my jsme překvapeni. A máme samozřejmě obrovskou radost. Moc nás to těší, ale na druhou stranu svou sportovní kvalitu rozhodně nepřeceňujeme, natož abychom dělali na konkurenci ramena.

Muselo být náročné dát na venkově do kupy takovýto mančaft.

Ani ne. Vždyť si u nás mohou s radostí kopnout kluci z Jablonce nad Nisou, Liberce nebo z Mladé Boleslavi. Všichni to k nám mají blízko. Vlastně pouze gólman Čamrda je „až“ z Říčan u Prahy (usmívá se).

Bez finančního zabezpečení byste si ale třetí ligu určitě nekopli.

Samozřejmě, že ne. Smekáme před šéfem a majitelem FK Přepeře Michalem Kupkou. Pro působení v tak kvalitní soutěži nám vytvořil veškeré podmínky.

Od založení vašeho klubu jste rok co rok postupovali výš. Až do ČFL. Troufli byste si jít ještě o patro výš?

Jak už jsem naznačil, stojíme oběma nohama pevně na zemi. A co víc, na naši druhou nejvyšší soutěž v Přepeřích opravdu nemáme zázemí.

Co vás asi těší je herní kvalita, jakou jste s ČFL do obce přinesli. Radost musí mít hlavně fanoušci.

Kdyby měl být pravdou opak, šlo by jen a jen o promrhaný čas. Proto si samozřejmě vážíme, že přepeřský fotbal baví a jezdí se na něj dívat i lidé z blízkého okolí.

Jak společně s majitelem klubu Českou fotbalovou ligu berete?

Vidíme v ní především velmi dobrý fotbal. Kvalitě soutěže například hodně pomohlo opětovné zařazení prvoligových rezerv.

Pohybujete se v horních patrech tabulky. Koho vlastně vidíte jako favorita na postup?

Asi jablonecké béčko. Má ve svém kádru vedle šikovných juniorů i zkušené prvoligisty a nedivil bych se, kdyby to dotáhli k postupu.

Co byste rád dodal na závěr našeho povídání?

Snad přání, aby se naší kabině vyhýbala zranění. Abychom se dobrým fotbalem my i naši fandové o víkendech bavili a to co nejdéle bez vynucených přestávek.