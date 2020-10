Vládní stopka plány na přípravu zbortila, hráči mohou trénovat pouze po skupinách, neexistuje ani možnost modelového zápasu. „Můžeme trénovat v malých skupinách, což je sice atypické, ale alespoň můžeme být na hřišti a rozvíjet tým individuálně,“ uvědomuje si Petr Myslivec, který tvoří trenérskou dvojici společně s Petrem Papouškem.

Skóre 8:2 a šest bodů. B-tým Slovanu se v posledních dvou kolech před pauzou vyvaroval chyb z předchozích týdnů a postoupil tabulkou výrazně nahoru, následně však přišla vládní stopka. Opatření proti šíření nového typu koronaviru soutěž dočasně na neurčito (oficiálně prozatím do začátku listopadu) pozastavila. V ČFL Severočeši tak zakotvili po osmi kolech na šestém místě s bilanci 4-1-3.

„Spokojení úplně nejsme, protože jsme úvod soutěže nezvládli výsledkově. Prohry ve Velvarech a Zbuzanech byly zbytečné. Pak jsme sice porazili Bohemku, ale dvakrát jsme ztratili vyhrané zápasy,“ uvědomuje si kouč Petr Papoušek, zároveň však dodává, že se týmu některá kola i vyvedla. „Sehráli jsme dobré zápasy v Jablonci, s Přepeřemi a proti Dukle.“

Realizační štáb béčka mrzí už zmiňované zbytečné ztráty úplně nejvíc. Řeč je o bitvách s Mladou Boleslaví (3:4) a Teplicemi (3:4 po penaltách), v nichž Slovan nad soupeřem vedl shodně 3:1, ani jednou však nedotáhl průběh do zdárného konce. „Po každém zápase si rozebíráme, co bylo dobře a co špatně… V těch duelech se jednalo hlavně o branky ze standardních situací a individuální chyby. Na obou věcech jsme se snažili pracovat ať už na trénincích, nebo skrze komunikaci s hráči,“ vysvětloval 43letý kouč.

Tým se podle něj posunul v ofenzivě, za což může i zapojení některých hráčů z A-týmu. „Kluci z áčka nám pomáhají ať už třeba střelecky – jako proti Dukle Csáno – nebo aktivitou na levé straně v případě Šulce. I další však přinášejí zkušenosti, nebo kvalitu,“ vyjmenovával Papoušek s dovětkem, že pro původní kádr jde o dobrou školu.

Trenéři s týmem usilovně pracovali na zlepšení nedostatků, na hřišti je nicméně teď dlouho předvést nebudou moct. Vládní opatření přerušila všechny sportovní soutěže, zatím oficiálně do začátku listopadu.

„Opatření narušila nejen přípravu, ale hlavně vlastní soutěž. Zkušenosti z jara samozřejmě máme, ale už jsme si nechtěli připouštět, že je budeme muset využít,“ přiznal druhý z trenérské dvojice Petr Myslivec. Trénovat může kádr v malých skupinách. „Je to sice pro fotbal dost atypické, ale můžeme být alespoň na hřišti a rozvíjet hráče alespoň individuálně.“

Složitější je hledání motivace, když tréninková práce nevyústí do zápasů. Na čem se dá v omezených podmínkách pracovat? „Na udržení fyzické kondice hráčů a jejich technickém a taktickém rozvoji v individuálním pojetí. Důležitá je taky otázka motivace a samozřejmě zdraví hráčů,“ pokračoval Myslivec. Po pauze se tým bude snažit na poslední vydařené výsledky navázat, obejít se každopádně bude muset bez některých předchozích opor.

Nejlepší střelec Elvis Mashike zamířil do žižkovské Viktorie, Yu zase zkouší štěstí v Chrudimi. „Zatím jsme branky dokázali nahradit Csánem, rozstříleli se navíc také ostatní: Juzvak, Nešický, Kazda, Šulc, Polyák a Kim…,“ věděl Myslivec. Složitou situaci tým řešil na postu stoperů, zranění byli v jednu chvíli Dvořák, Kratochvíl i už zmiňovaný Polyák. „Zaskočit museli defenzivní záložníci Michal, Knobloch i ofenzivní Nešický. Své role zvládli dobře,“ dodal 54letý kouč.

V mezičase před znovu spuštěním soutěže bude béčko všechna zranění doléčovat. Na zelenou od patřičných orgánů musí čekat stejně jako ostatní sportovní celky, A-tým Slovanu (společně s pražskou Spartou a Slavií) obdržel od vlády výjimku díky účasti v Evropské lize a připravovat se tak na úvodní duel s belgickým Gentem (22. října) může pohromadě.

STŘELCI B-TÝMU V ČFL

Mashike 5

Csáno 4

Yu 3

Rondič 2

Juzvak 2

Šulc 2

Nešický 1

Kim 1

Kazda 1

Polyák 1

VÝSLEDKY B-TÝMU V ČFL

1. kolo: Velvary – Liberec „B“ 1:0

2. kolo: Zbuzany – Liberec „B“ 3:1

3. kolo: Liberec „B“ – Bohemians Praha 1905 „B“ 2:1

4. kolo: Jablonec „B“ – Liberec „B“ 2:5

5. kolo: Liberec „B“ – Mladá Boleslav „B“ 3:4

6. kolo: Teplice „B“ – Liberec „B“ 4:3 po penaltách

7. kolo: Liberec „B“ – Přepeře 4:2

8. kolo: Dukla Praha „B“ – Liberec „B“ 0:4

Kryštof Rossmann