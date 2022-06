„Jdeme krok po kroku a uvidíme, jak to za týden proti jablonecké rezervě dopadne. Zatím nic víc neřešíme a nekalkulujeme,“ uvedl zkušený trenér Josef Petřík starší, jenž v minulosti vedl například ligový Slovan Liberec a v průběhu jara nahradil z pozice asistenta na pozici hlavního kouče svého syna.

Přepeře pod jeho vedením vyhrávají jako orchestr. V sobotu porazily Bohemians B 1:0, když se o jedinou branku postaral po hodině hry Martin Janošík. „Bylo to po hezké akci a křižném přenesení hru na slabší stranu soupeře. Ten byl mimo jiné hodně houževnatý. Nám se v prvním poločase nedařilo prosadit do jeho konsolidované obrany. Naštěstí nás několikrát podržel brankář Filip Truksa, Šance měly oba týmy, po naší zmiňované brance se šance přelévaly, ale skóre zůstalo 1:0,“ hodnotil Petřík

Jablonecká rezerva neměla svůj den, podlehla 1:5 v Pardubicích a to znamenalo klopýtnutí v bojích o nejvyšší pozici. Spokojen pochopitelně nebyl ani manažer jablonecké rezervy Adam Pelta.

„V Pardubicích to byla ostuda. Domácí hráli na brejky. My jsme měli převahu, ale neměli jsme žádné šance. Oni chodili do brejků a dali nám pět gólů. A z toho tři jsme si dali sami. Náš nejzkušenější hráč Honza Vošahlík byl u dvou gólů, jednou to gólmanovi vypadlo. Bylo to hodně špatný, dělali jsme obrovské chyby. Trenér Vodička je naštvaný, hráči jsou naštvaní. Byl to tentokrát zápas blbec,“ uvedl manažer Jablonce B.

Připomněl, že jeho tým od nikoho vyšší porážku nedostal. „A to jsou Pardubice třetí tým od konce. Hrály s mladými kluky, z áčka měli jen gólmana a útočníka. Prostě bylo to hodně špatný,“ zopakoval Pelta.

Brozany, další zástupce regionu z popředí tabulky ČFL si převezl bod ze hřiště Dukly Praha B za výsledek 1:1.

„Byl to spíš takový bojovný, nekoukatelný fotbal. Hráli jsme tři utkání v týdnu a máme hodně úzký kádr, takže na nás doléhá únava. Pořád je to ale bod ze hřiště soupeře, neprohráli jsme, takže to bereme,“ řekl asistent brozanského kouče Jiří Šmidrkal.

Nevedlo se dalším severočeským rezervám. Zatímco pro teplické béčko porážka 0:1 v Živanicích vzhledem k jejich postavení v klidném středu v podstatě nic moc neřeší, Liberec B po nezdaru 0:1 v Hradci Králové prodloužil sérii porážek a zůstává předposlední. Měl by tak sestupovat do divize.

Konečné účtování přinese v třetí lize až její derniéra. Důležitý bude sobotní dopolední zápas FK Jablonec B – FK Přepeře, který začíná v 10.15.