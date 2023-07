/FOTO/ Divizní epizoda měla jen roční trvání. Rezerva prvoligového libereckého Slovanu se po jediné sezoně a finišující letní přípravě vrací na scénu třetí fotbalové ligy. A má za sebou opravdu turbulentní období. Po pohodlném postupu juniorku převzal po Josefu Petříkovi mladším kouč Jakub Harant. „Příprava byla hodně specifická," řekl nový hlavní trenér.

Po pohodlném přestupu juniorku převzal po Josefu Petříkovi mladším kouč Jakub Harant. Foto: fcslovanliberec.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Řada změn nastala v hráčském kádru i samotném realizačním týmu. Jednou z nich je i příchod asistenta trenéra Martin Lillinga.

Sobotní generálku proti Neugersdorfu zvládli Liberečtí s přehledem. I díky hattrickům Vojtěcha Hadaščoka a Jakuba Hudáka zvítězili 7:1. Už v neděli dopoledne přivítá liberecké B mužstvo v prvním kole ČFL na libereckém Městském stadionu Velvary,

„Přešla k nám řada hráčů z končícího ročníku U19. Jsou to kluci, kteří si vykopali v dorostu postup do extraligy, je jich osm až devět," ubedl pro oficiální klubový web Jakub Harant a jedním dechem dodal. „Když se tolik hráčů posunulo, museli jsme samozřejmě udělat i selekci směrem k omlazení kádru a někteří kluci se posunuli do A-týmu už nastálo. Obměna kádru tedy byla dost velká.“

Jeho tým nově posílil Anatolij Semenec, technický střední záložník, jenž působil ve Španělsku a fotbalově vyrostl v Dynamu Kyjev. Jedná se také o angažmá Olafa Koka, útočníka, jenž naposledy hrál v nizozemském Twente U21. „Vidíme v něm potenciál směrem k áčku, jde o paralelu s příchodem Milana Govaerse, ten půl roku pracoval v B-týmu a pak se posunul do áčka. Rádi bychom stejný progres viděli i tentokrát, ale záleží samozřejmě na hráči," konstatoval trenér.

Místo tří bodů pouze jeden. Slovan ztratil dvoubrankové vedení v přesilovce

Naopak Justen Kranthove, David Lawrence Jaja a Daniel Harrison Uchenna v klubu působit dál nebudou. Budoucnost Adamy Diamého, který se vrátil z hostování ve slovenském Humenném, je v řešení.

Realizační tým má, stejně jako v minulé sezoně, přesah do A-týmu, kde bude i nadále v roli asistenta pokračovat právě Jakub Harant. „Do klubu přišel i z tohoto důvodu Martin Lilling, abychom měli silného trenéra u B-týmu, pokud budu muset být s áčkem. Už v minulé sezoně jsem měl tuto dvojroli v pozici asistenta a termínové kolize nastávaly pouze občas. Teď se plán tvoří tak, abych na trénincích chyběl jen minimálně a zatím se nám to daří."

Ostatní role zůstávají beze změny. Hrajícím asistentem je i nadále Vojtěch Hadaščok, kondičním trenérem Jan Kubista a v roli trenéra brankářů působí Miroslav Samuel. Tak to bylo od začátku letní přípravy.

Tým ladil formu kromě zápasové přípravy, v níž posbíral bilanci dvou výher, dvou remíz a jediné porážky, také na soustředění v Heřmanicích pod Ještědem. Cíle před movou sezonou jsou jasné. „Myslím, že v B-týmu je prioritní rozvoj hráčů. Máme hodně mladý tým, a pokud by se nám podařilo to, co se zadařilo poslední dva roky, že každý půlrok někoho posouváme do A-týmu, bylo by to skvělé. A samozřejmě po postupu do ČFL bychom chtěli soutěž udržet,“ dodal Harant.

Hráčský kádr:

Brankář: Jindřich Musil.

Obránci: David Horňáček, Lukáš Kočka, Martin Kuĺha, Jindřich Machotka, Filip Netušil, Jakub Winkler, Igor Wydrzynski.

Záložníci: Matyáš Bartoš, Andrij Juzvak, Sebastian Kop, Maxmilián Jiří Kytka, Petr Lupoměský, Petr Papoušek, Anatolij Semenec, Tadeáš Šolc.

Útočníci: Vojtěch Hadaščok, Ondřej Valenta.