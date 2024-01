„Dvojzápas splnil svůj účel, hlavně po kondiční stránce. Rozložili jsme hráče do dvou týmů, aby si zahráli všichni včetně dorostenců. Jsem rád, že jsme dvakrát zvítězili. Soupeři byli kvalitní,“ řekl spokojený Pavel Hradiský, trenér Arsenalu. Další přátelský zápas sehraje Česká Lípa v sobotu 27. ledna od 11 hodin s německým týmem Borea Dresden.

Juniorkám se nevedlo. Liberecká třetiligová rezerva si dojela pro porážku 0:5 do Ústí nad Labem, kde inkasovala čtyři branky do přestávky a pátou po chybě ve vlastní rozehrávce.

„Nepovedl se nám vstup do zápasu. V úvodních šesti minutách jsme inkasovali dvě branky, soupeř náskokem získal klid a především na míči ukazoval svoji kvalitu. Své dvě šance jsme neproměnili, a tak byl výsledek prvního poločasu 0:4. Po přestávce jsme na dvacet minut hru vyrovnali, ale bohužel jsme po chybě v rozehrávce znovu inkasovali. Zejména první půle byla pro naši mladou sestavu velkou školou,“ uvedl k prověrce trenér juniorky Slovanu Jakub Harant.

Jablonecká rezerva nastoupila na domácí půdě proti Královu Dvoru (1:6). „Zápas byl vyvrcholením zatím čtrnáctidenní přípravy, ve které jsme tvrdě pracovali, většina hráčů přišla připravených, aby tréninky zvládli. Výsledek 6:1 pro soupeře je pro nás krutý. Udělali jsme hodně individuálních chyb, po kterých jsme dostali góly. To mě mrzí. I když se hrálo na zmrzlém terénu, chtěli jsme utkání odehrát. Fotbal byl ale na hranicích regulérnosti. Kluci to odmakali, ale soupeř byl zkušenější a efektivnější. Důležité bylo, že kluci pracovali i za stavu 0:4 a nevzdali to. A taky to, že se nikdo nezranil,“ řekl trenér Jablonce Benjamin Vomáčka.

Přepeře zahájily přípravu na jarní záchranářské boje 10. ledna. Trenérskému týmu se hlásilo 14 hráčů včetně tří hráčů na zkoušku. Jedním z nich je peruánský stoper Joao. Do tréninkového procesu s kádrem ještě nenaskočil kapitán Pavlata, jenž se během Vánoc podrobil operačnímu zákroku a nemocný kanadský forvard Marijanović. V úvodním přátelském utkání, už minulý víkend, Přepeře deklasovaly na umělce v Turnově divizní SK Kosmonosy 7:0. Ve středu od 18.00 nastoupí k duelu na hřišti třetiligové mladoboleslavské juniorky.