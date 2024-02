Přepeře před jarní záchranářskou misí ve třetí lize, kde jsou čtrnácté, naopak opouští tandem hráčů mířících do českolipského Arsenalu.

Po třech letech přepeřský klub opouští řízný obránce Karel Knejzlík, bývalého zadáka Liberce, Varnsdorfu či Hradce Králové doprovodí na českolipské angažmá brankář Radek Novák. „Jednání probíhala mezi majiteli,“ potvrdil odchody Miroslav Procházka, trenér FK Přepeře.

Potvrzen je už rovněž první oficiální přestup. Obranu posílí Elian Leonardo Joao Neyra de Pinho. Ve zkratce Joao, jenž přichází z albánského týmu KS Delvina.

„A na 90 % angažujeme i jeho krajana a kamaráda Josepha. Je to takový Milan Petržela v mladším vydání. Malý, rychlý do fotbalu, šikovný. Zkoušíme ho a zaujal nás,“ konstatoval Procházka s tím, že do jeho kádru míří i 23letý středopolař Josef Pour z jabloneckého Pěnčína.

Všichni tři zmiňovaní se už představili v čtvrtém přípravném střetnutí Přepeř na UMT Kobylice s divizním Novým Bydžovem, který skončil 2:2. O branky se v Procházkově týmu postarali Nikolas Daníček a Jáchym Šťovíček.

„Předvedli jsme o trochu lepší výkon než s Turnovem, ale odjeli jsme pouze ve třinácti lidech, prakticky bez možnosti střídání, někteří kluci nehráli ani na svých postech, zápas ovlivnil silný vítr a ani osvětlení nebylo žádný šlágr,“ dodal přepeřský kouč, jehož tým má nyní o víkendu volno a pak ho čeká Dukla B a generálka na pražském Motorletu.

Třetí ligu začne proti juniorce Hradce Králové.