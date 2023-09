Ostře sledovaný souboj dvou v úvodu podzimní části sezony neúspěšných rivalů ze severu Čech zvládly na domácím hřišti v sobotním duelu 6. kola třetí ligy fotbalisté FK Přepeře, kteří po sérii čtyř porážek a brankách Daníčka a Pavlaty z první půle porazili teplickou juniorku 2:0. Skláři odjeli na Stínadla bez bodu, na první výhru dál čekají.

Přepeře porazily Teplice B (žluto-modří) v 6. kole ČFL po brankách v první půli 2:0. Foto: www.fkteplice.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Na třetí pokus se nový trenér přepeřského mužstva Miroslav Procházka, jenž nahradil pro neúspěšné výsledky odvolaného předchůdce Lukáše Jarolíma, výhry dočkal.

"Chtěli jsme dnes konečně zlomit dlouhou šňůru proher, měli jsme dobrý vstup do utkání, dali jsme rychlý gól, což nám pomohlo a zvládli jsme do poločasu dokonce navýšit náskok po hezké akci na 2:0, druhý poločas jsme zápas troufnu si říct chytře kontrolovali a soupeře v podstatě do ničeho nepustili. Mohli jsme druhý poločas navýšit i skóre z nějakého brejku, ale bohužel jsme už žádný nedotáhli. Máme se od čeho odrazit a věřím že už začneme více bodovat," řekl autor první branky střetnutí Nikolas Daníček.

Jeho protějšek, kouč teplické juniorky Ladislav Jamrich si uvědomuje, že se jeho týmu nedaří dle představ. Dva dosud získané body jsou málo. "Bohužel se na nás podepsal špatný vstup do utkání, kdy domácí vstřelili lacinou vedoucí branku již v 9. minutě po naší hrubé chybě v rozehrávce," litoval kouč poražených.

Hráčům snahu neupírá. "Domácí ale byli v každém případě po celé utkání důraznější a hlavně efektivnější. Přestože jsme během týdne v přípravě nevypadali vůbec špatně, v utkání se nám již tolik nedařilo a to hlavně ve finální fázi v pokutovém území domácích. V těchto pro nás těžkých chvílích se ale rozhodně nevzdáváme a poctivou prací jsme odhodláni se z této výsledkové krize vlastními silami co možná nejdříve dostat," dodal Jamrich.

ČFL, 6. kolo:

Přepeře - Teplice B 2:0 (2:0)

Branky: 9. Daníček, 40. Pavlata. Rozhodčí: Lovětínský – Havlík, Janíček. ŽK: Martan (P). Diváků: 200.

Přepeře: Truksa – Vlk, Dočekal, Tvaroha, Janošík, Pavlata, Rozkovec (89. Habr), Bulíř (63. Šťovíček), D. Novák (63. Martan), Daníček (82. Filip), Marijanovič (82. Novotný).

Trenér: Miroslav Procházka

Teplice B: Němeček – Krsmanovič (66. Kolář), Hora, Procházka (70. Kříž), Bednár, Dramé, Sarr (46. Hrdlička), Hadinec (46. Jamrich), Vachoušek (46. Trnovec), Lukáš, Emmer. Trenér: Ladislav Jamrich.

Živanice - Liberec B 1:1 (1:0)

Branky: 24. Kopecký (z pen.) – 85. Kok. Rozhodčí: Nejedlo – Melichar, Zoufalý. ŽK: Svoboda, Buriánek, Kopecký – Penner, Okoh, Winkler. Diváků: 130.

Živanice: Frydrych – Chocholatý, Staněk, Vobejda, Buriánek, Nikodem (71. Zvěřina), Polák (90+3. Pánek), Langr, Holec (71. Pilný), Svoboda (80. Spěvák), Kopecký.

Liberec B: Bačkovský – Polyák (63. Málek), Lehoczki, Govaers – Winkler, Varfolomejev, Lexa (80. Kočka), Penner (88. Lupoměský) – Hudák, Okoh (63. Kok), Juzvak (46. Hadaščok).