„Dneska jsme to zvládli velice dobře. Jsem rád, náš doktor dneska slaví padesátiny, tak jsme mu dali aspoň takový dárek,“ bral další výhru kouč Jablonce.

Jeho tým je aktuálně na stříbrné pozici, na první Zápasy ztrácí Jablonec B jediný bod.

„My jsme tady na třetí koleji. Tady je prvořadé Ačko, pak dorost a my jsme až třetí. Kluci vědí o umístění v tabulce a oni jsou dobře nastavení. Já o první příčce nechci přemýšlet, ale pocity hráčů samozřejmě vnímám,“ vysvětloval trenér Vodička.

„Bylo to dobré utkání. Z áčka jsme neměli žádnou posilu, hráli jen naši kluci. Byli jsme lepší, chtěli jsme, šli jsme si za vítězstvím. Teplice přijely s mladým týmem. Hráli jsme dobře, dali jsme tři góly, jen z jedné akce Teplice vyrovnaly. Za mne to byl kvalitní zápas, přišlo i hodně diváků. Teď nás ale čekají těžcí soupeři. Nejprve jedeme do Brozan to bude pro nás zápas pravdy, je to venku a jsou také vpředu tabulky. Pak máme doma Zápy a jedeme do Přepeř. Rozhodne se, jestli na to máme nebo ne. Ale věřím, že to bude dobrý, máme široký mančaft, je nás hodně, všichni trénují, i kluci, kteří trénovali s áčkem,“ řekl Adam Pelta, manažer jablonecké fotbalové rezervy.

Přepeře na půdě Hradci Králové moc nepřevedly, domů si odvezly potupný debakl 0:6! „Za domácí nastoupilo pět hráčů áčka, kteří byli v sobotu na lavičce při ligovém utkání na Spartě. Neodehráli jsme špatný zápas, ale třetí gól to zlomil a pak se nám to prostě všechno sesypalo,“ smutně pravil Miroslav Kvapil, předseda FK Přepeře.

Nedařilo se ani Brozanům, které promarnily šanci dotáhnout se na čelo tabulky. Severočeský tým prohrál na půdě Bohemians B 0:3.

Rezerva libereckého Slovanu si bohužel v boji o záchranu nepomohla. Na domácím hřišti podlehla Dukle B 1:2, jedinou trefu domácích zapsal z penalty Králíček.

„Odehráli jsme bohužel opět výsledkové nepovedené utkání s Duklou. Místo toho, abychom už ve druhé minutě šli do vedení po pěkném secvičeném signálu z rohu, bohužel nastřelíme hráče v prázdné brance a z prvního vážnějšího útoku gól naopak dostaneme. Není nám nic platné, že máme v prvním poločase herním převahu, kdy do pokutového území Dukly letělo velké množství centrů. Bohužel obrovská nekvalita ve finále si nenašla adresáta, nejsme schopni v dobře rozjetých akcích finále udělat takové, že by si přihrávka našla hráče, který by dal gól. Výsledkem tlaku byl alespoň pokutový kop, kdy jsme vyrovnali na 1:1. Věřili jsme, že se zlepšíme, přidáme další gól a vyhrajeme. Nicméně v této fázi na nás stačí strašně málo a jeden z útoků Dukly skončil opět brankou. Poté už zápasy dohráváme v křeči a neschopni něco vymyslet. Kdybych to měl shrnout: špatná finální stránka našich útočných akcí a tristní defenziva, kdy soupeři stačí minimum, vede k tomu, že zápasy výsledkově nezvládáme," smutně pravil Petr Myslivec, kouč Liberce B.