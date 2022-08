„Do utkání jsme vstoupili dobře. Kdybychom po 20 minutách vedli 2:0, tak by zápas vypadal jinak. Soupeř z ojedinělé šance skóroval. Po pěkné akci se nám povedlo vyrovnat, mužstvo se znovu nakoplo. Ve druhém poločasu jsem hráče nabádal k větší aktivitě, většímu nátlaku na soupeře, což vyústilo ve vedoucí gól. Škoda šance Davida Černého, které skončila na břevně,“ řekl Dušan Tesařík, trenér FK Ústí nad Labem.

Připustil, že příliš nevyšlo střídání. „Soupeř zaslouženě vyrovnal a ve finále jsme jsme mohli být rádi za bod, protože soupeř měl nebezpečné brejkové situace, které kdyby dohrál kvalitněji, byli bychom bez bodu,“ dodal kouč ústecké Army.

„Utkání se muselo divákům líbit. Začali jsme velmi dobře, domácí jsme do hry dostali sami, vinou nepřesností v přihrávkách. Ve chvíli, kdy jsme je dostali do hry, ukázali domácí, že fotbal umí hrát a že je to velmi kvalitní mužstvo. Jsem jen rád, že jsme ve druhém poločasu převzali iniciativu a že jsme ho odehráli takovým způsobem,“ řekl pro oficiální web ústeckého klubu Zbyněk Houška. trenér FK Přepeře.

Konstatoval, že jako bývalý útočník byl na mrtvici z toho, kolik šancí dokázali jeho svěřenci za první dvě utkání zahodit. „Za minulé i dnešní utkání musím svým fotbalistům poděkovat za maximální výkon, obětavost a nasazení. Domácím přeji, aby se jim v sezóně dařilo a aby se pohybovali na špici tabulky spolu s námi. Máme velmi těžký los, na začátku dva sestupující týmy z druhé ligy – oba ukázali, že budou patřit ke špičce – dále nás čekají tři zápasy ve čtyřech kolech proti soupeřům, kteří skončili v loňské sezóny do pátého místa. Los máme těžký, počítali jsme s tím a nemůžeme se na to vymlouvat,“ uvedl Houška, jehož tým v zahajovacím kole nestačil doma na Žižkov.

Teplická rezerva si spravila chuť po domácí porážce s Brozany, když si pro první tříbodový zisk sezony dojela do Velvar. O výsledku rozhodl v nastavení prvního poločasu zkušený teplický matador Admir LJevakovič. Trenér mužstva Ladislav Jamrich předpokládal, že rozjezd sezony nebude jednoduchý. „Do 60. minuty jsme měli zápas pod kontrolou a je škoda, že jsme nevedli větším rozdílem, už v první půli to mohlo být dva tři nula. V závěru si zkušený domácí tým vypracoval tlak, ale my jsme jeho nakopávané míče zvládli pokrýt,“ uvedl Jamrich, jehož tým v neděli přivítá v souboji prvoligových rezerv Mladou Boleslav.

Začátek soutěže se nedaří mosteckému nováčkovi. Baník dostal na půdě Kolína šestibrankový debakl. Čeká tak na první bod i gól.

„Výsledek je samozřejmě špatný. Možná je krutý, ale můžeme si za to sami. První dvě branky, které určily ráz zápasu, padly po situacích, kdy jsme se nezachovali dobře. Po třetím gólu, který padl po standardní situaci, se to zlomilo. Domácím jsme se nevyrovnali v rychlosti, fotbalovosti a hlavně v soubojích. To byl kámen úrazu. Rozhodně se takhle nechceme prezentovat. Kolín vyhrál jednoduše a naprosto zaslouženě,“ hlesl Petr Johana, nespokojený trenér celku FK Baník Most Souš.

Doma nebodovaly Brozany, které podlehly Chlumci nad Cidlinou 0:1. Utkání rozhodl v první půli Zukal.

Špatný začátek sezony eviduje jablonecká rezerva, která na půdě pardubického béčka prohrála 0:2 a je stále bez bodu.

„Nezačali jsme dobře. V 8. minutě jsme dostali po centru do vápna gól hlavou. Pak jsme se trochu zvedli a začali celkem slušně hrát. Druhou půli si myslím, že jsme byli lepší. Ale v koncovce prostě nejsme produktivní. Nedaří se nám proměňovat šance. Musíme si o tom znova popovídat, mít tam větší důraz, musí nás tam být víc. Ve třech lidech ve vápně, to nestačí. Musíme se pokoušet o zakončení. A my si tam místo toho dáváme přednost,“ nazlobeně pravil Džimis Bekasis, trenér jablonecké rezervy.