Sedm zápasů, čtyři body, šest vstřelených branek, poslední místo v tabulce. Liberecká rezerva se na začátku sezóny trápí. Proti Brozanům nesehrála špatné utkání, ale opět vyhořela v koncovce. Jedinou branku zápas obstaral krátce po pauze, v 50. minutě, David Schettl, který krásně vymetl šibenici branky Oliviera Vliegena.

„Zápas se mi po prohře 0:1 nehodnotí vůbec dobře. Bohužel jsme už poněkolikáté byli lepší herně i kondičně, ale nedokážeme vstřelit víc branek než soupeř a dotáhnout převahu k dobrému výsledku. Proti Brozanům jsme měli víc šancí než soupeř, který vytěžil z minima maximum. Rozhodly standardní situace a přímé kopy, kdy to jejich hráč provedl skvěle a vymetl šibenici Vliegenovy branky. My jsme stejnou příležitost Kazdou nevyužili a to je zásadní rozdíl. Říkáme, že jsme měli víc ze hry, ale branka je pro nás zakletá. Strašně moc se na ni nadřeme, naopak na nás stačí, jak se říká, málo. Hráčům nemůžu upřít snahu a chuť s výsledkem něco udělat, leží na nás ale deka. Snad ji setřeseme už v nejbližším utkání s Duklou, prolomíme smůlu a půjdeme tabulkou nahoru," pevně věří Petr Myslivec, kouč Slovanu.

To Brozany byly logicky daleko spokojenějším týmem, Sokol se drží ve středu tabulky. „Udrželi jsme ho asi po šesti zápasech, takže s tím jsme velice spokojení,“ kýval hlavou asistent trenéra Brozan Jiří Šmidrkal. „Domácí předvedli dobrý výkon, měli tam mladé, běhavé kluky, ale hráli de facto jen po vápno. Vypracovali si dvě šance, ve kterých nás podržel brankář, na druhé straně rozhodla jedna povedená standardní situace. Jsou to zlaté tři body zvenku, které, doufám, nyní potvrdíme doma s Bohemkou,“ dodal.

FC Slovan Liberec B - Sokol Brozany 0:1 (0:0)

Branka: Schettl. Rozhodčí: Nenadál – Braun, Fojtík. ŽK: 49. Lehoczki – 40. Výborný, 80. Gebert. Diváci: 100.

Liberec B: Vliegen – Horňáček (80. Winkler), Kranthove (46. Černický), Lehoczki, Juzvak – Bína, Polyák (74. Málek), Michal, Gembický – Kazda, Valenta (62. Dědek)