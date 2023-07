Po roční divizní epizodě se rezerva prvoligového libereckého Slovanu vrací na třetiligovou scénu. Po úspěšném Josefu Petříkovi, jenž se přesunul do asistentské role v A mužstvu, převzal juniorku Jakub Harant. Pod jeho taktovkou už mužstvo v Sedmihorkách sehrálo i první přípravný zápas, ve kterém podlehlo druholigové rezervě pražské Sparty 1:3.

Liberecká rezerva zahájila přípravu na třetí fotbalovou ligu. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

„Myslím si, že kluci dali do zápasu maximum. Utkání jsme zvládali, pokud jsme byli do defenzivy organizovaní. Získávali jsme míče a dokázali pak být nebezpeční pro branku soupeře. Je to pro nás návod do dalších duelů. Celkově byla Sparta v zápase lepším týmem, vytvořila si více šancí a zaslouženě vyhrála,“ uznal nový kouč poraženého celku, jehož asistenty budou Martin Lilling a Vojtěch Hadaščok, trenérem gólmanů zůstává Miroslav Samoel, kondičním koučem je Jan Kubista.

V dalších zápasech čekájí libereckou juniorku i další prověrky, už ve středu Velvary, v sobotu 22. července Česká Lípa, ve středu 26. července Dukla Bo tři dny později generálka na ČFL s německým Neugersdorfem.

Ve třetiligové skupině B se navrátilci prověří moimo jiné s rezervami Pardubic, Teplic, Hradce Králové, Jablonce a Mladé Boleslavi.

FC Slovan Liberec B - Sparta Praha B 1:3 (0:1)

Branky: 82. Bartoš – 33. Rus, 51. a 73. O. Novotný.

Hráno v Sedmihorkách.



Liberec B: Hasalík - Winkler (46. Lupoměský), Kulha (46. Kočka), Lehoczki (70. Musil V.), Netušil (46. Horňáček) - Hadaščok (46. Kop), Ješeta (46. Bartoš), Hudák (70. Semenec) - Machotka (46. Juzvak), Kok (46. Valenta), Šolc.

Sparta B: 1. poločas: Čechal – Hodouš, Ševínský, Večerka, Váňa, Kaštánek, Cissé, Goljan, Rus, Mokrovics, Tesař. 2. poločas: Kolář – Lilling, Stárek, Penxa, Sprinz, Jedlička, Holoubek (65. Hruška), Osmani, Michl, Novotný (70. Boček), Šilhart (65. Šiler).