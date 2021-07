V teplém dopoledni se na Městském stadionu u Ploučnice sehrála generálka před mistrovskou soutěží. Českolipský Arsenal si pozval Libereckou rezervu. Z vítězství 4:1 se nakonec radovala třetiligová liberecká parta.

Fotbalisté České Lípy (modré dresy) podlehli Liberci B 1:4. | Foto: Jaroslav Marek

„V závěru nám jednoznačně došly síly, už jsme nevykrývali prostory, byly tam díry, prostě jsme nestíhali jako v prvním poločase. V první půli to bylo o něčem jiném, dostávali jsme se do brejků, jeden jsme proměnili. Měli jsme další šance, které jsme bohužel neproměnili. Dnes to byl kvalitní soupeř. Mrzí mne ten závěr, ale to vychází z toho, že soupeř má jiné kondiční parametry, než jsou naše,“ zhodnotil zápas Martin Jánošík, kouč divizní České Lípy.