V dohrávce šestého kola ČFL skupiny B zavítal na Městský stadion v Liberci celek Arsenalu Česká Lípa s trenérem Josefem Csaplárem. Liberecký B-tým vedl o poločase 2:0 a leckoho možná napadlo, že to hostující trenér udělal schválně a Slovan se tak chytne do jeho nechvalně známé pasti. Místo toho však přidali další branky Letenay a novic z Nigérie Joel Yakubu, díky čemuž liberečtí zvítězili 4:0.

První gól padl už v 8. minutě, když si před vápnem narazil míč Kočka s Papouškem. Prvně jmenovaný pak prošel mezi třemi českolipskými zadáky do vápna a následně poslal míč k pravé tyči Maškovy branky - 1:0. V dalších minutách měl hned dvě zajímavé možnosti českolipský Šolc. Nejprve nezakončil gólem svůj průnik do vápna, stejně se mu vedlo, když se prokličkoval z vlastní půlky do soupeřova vápna, jenže pak už neměl sílu k tvrdé střele, jeho snahu zlikvidoval gólman Krajčirik. V závěru první půle si českolipský gólman nepohlídal malé vápno, kam Machotka poslal centr z rohového kopu, kde našel hlavu Papouška a skóre se měnilo na poločasových 2:0.

Další branka padla v 63. minutě po centru Strnada z trestného kopu. Míč si ve vápně našel nikým nehlídaný Letenay, který ho uklidili potřetí do sítě Arsenalu - 3:0. Účet utkání uzavřel Yakubu, který prošel z vlastní půlky až před gólmana Myšku a nedal mu šanci vyniknout - 4:0.

Domácí trenér tak měl důvod k radosti. „Můžeme být spokojeni se vstřelenými góly, výhrou a ziskem tří bodů. Jinak náš výkon i přes hezký výsledek nebyl dobrý. Soupeř nám aktivním presinkem dělal problémy a v defenzivě jsme se často také nechovali správně. Příště musíme přidat a předvést zlepšení,“ nechce Jakub Harant usínat na vavřínech.

Hostující kouč si nemyslí, že Arsenal měl dostat takový příděl. „Krutý výsledek, hra byla lepší než výsledek, ale ten je nakonec zasloužený. Dnes prohrál hloupější tým, protože ty góly, které jsme dostali, byly hloupé. Šance, které jsme měli, jsme zase hloupě nedotáhli. Závěr je takový, že tým, který udělal více chyb, prohrál,“ shrnul vše Josef Csaplár, sportovní ředitel Arsenalu, který je v současnosti také trenérem.

Liberecký B-tým se díky této výhře dostal v neúplné tabulce na první příčku o jeden bod před Ústí nad Labem a Brozany. Druhý tým má však zápas k dobru a třetí Brozany dokonce dva.