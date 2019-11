Talentovaný univerzál sice ještě nezasáhl do bojů v české nejvyšší soutěži FORTUNA:LIZE, ale o kontrakt si řekl svými dobrými výkony v přípravných utkáních v A-týmu i v České fotbalové lize, kde hájí barvy rezervy Slovanu.

„Dominika zdobí rychlost, dobrá technika a hra oběma nohama. Proto jsme se rozhodli s ním dále pracovat a má novou smlouvu do roku 2022,“ komentoval kontrakt sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

Gembický přišel do Liberce ze Semil a v mládežnických týmech Slovanu nastupuje už od kategorie U14. „Podpis smlouvy pro mě znamená, že mohu být finančně samostatný, ale ve fotbalovém světě je to jen začátek. Musím se chtít pořád posouvat dál a neuspokojit se. Jen tak se můžu někam dostat,“ řekl pro klubový web Dominik Gembický.

„Chtěl bych se dostat do sestavy áčka, na lavičku, postupně nastupovat a prokousat se do základu, až poté budu řešit co dál. Nejdůležitější je teď A-tým. Vše ostatní se uvidí,“ má jasno o další budoucnosti Gembický.

„Zahrát si za Slovan je splněný sen a třešnička na tom všem by byly vstřelené góly. To už ale hodně předbíhám,“ uzavřel Gembický, který hrával i na postu útočníka.